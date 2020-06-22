В Самаре провели персональный концерт для испытателя легендарного Ту-95

"Военный ансамбль песни и танца Второй Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа "Волжские казаки" устроил персональный мини-концерт у дома участника Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Толстова, который воевал бортстрелком на скоростном бомбардировщике СБ", - говорится в сообщении.