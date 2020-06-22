В Самаре провели персональный концерт для испытателя легендарного Ту-95

САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа провели персональный концерт у дома участника Великой Отечественной войны, испытателя-радиста боевых самолетов Дмитрия Толстова, сообщила пресс-служба ЦВО.
"Военный ансамбль песни и танца Второй Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа "Волжские казаки" устроил персональный мини-концерт у дома участника Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Толстова, который воевал бортстрелком на скоростном бомбардировщике СБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что праздник был организован с соблюдением требований эпидемиологической обстановки, ветеран наблюдал за персональным концертом из окна своей квартиры.
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Дмитрий Толстов родился в 1926 году в Оренбургской области. Воевал с японцами на Дальнем Востоке, отражал налеты вражеской авиации на важные военные объекты. Демобилизовавшись из армии в 1951 году, устроился на Куйбышевский авиационный завод в качестве испытателя-радиста. В составе экипажа испытывал такие боевые самолеты, как Ту-4, Ил-28, а также знаменитый Ту-95, который до сих пор состоит на вооружении Вооруженных сил РФ. Толстов летал вместе с Дмитрием Мартьяновым, который учил летному мастерству Юрия Гагарина. Награжден медалями "За победу над Японией", "За доблестный труд", а также званием "Почетный радист", которое получил одним из первых в Советском Союзе.