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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200622/1573301913.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 18 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 17,6 копейки - до 77,8285 рубля, курс доллара - на 8,9 копейки, до 69,4835 рубля,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357674_0:52:3051:1768_1400x0_80_0_0_d3346da431264b5f44b5aba63715f7e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился на 18 копеек

14:15 22.06.2020
298
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 17,6 копейки - до 77,8285 рубля, курс доллара - на 8,9 копейки, до 69,4835 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 12,8 копейки, составив 73,2388 рубля.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
19 июня, 16:04
Набиуллина рассказала о преимуществах плавающего курса рубля
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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