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Против главы отдела курской полиции начали служебную проверку
Служебная проверка назначена в отношении начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области, который подозревается в госизмене, по результатам... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:57
задержание курского полицейского за госизмену
служба безопасности украины
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курская область
украина
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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задержание курского полицейского за госизмену, служба безопасности украины, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область, украина, происшествия

Против главы отдела курской полиции начали служебную проверку

14:13 22.06.2020 (обновлено: 15:57 22.06.2020)
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© Фото : УМВД России по Курской областиВрио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
© Фото : УМВД России по Курской области
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Служебная проверка назначена в отношении начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области, который подозревается в госизмене, по результатам которой он будет уволен за поступок, порочащий честь правоохранителя, сообщается на сайте регионального УМВД России.
Ранее в ФСБ сообщили, что начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков задержан за госизмену, он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ).
"Руководством УМВД по Курской области назначена служебная проверка в отношении начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области, задержанного по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
15 июня, 09:34
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
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Задержание курского полицейского за госизменуСлужба безопасности УкраиныМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Курская областьУкраинаПроисшествия
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