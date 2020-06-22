Глава МВД Германии назвал беспорядки в Штутгарте "сигналом тревоги"

БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. "Сигналом тревоги для правового государства" назвал уличные беспорядки в германском Штутгарте глава "Сигналом тревоги для правового государства" назвал уличные беспорядки в германском Штутгарте глава МВД Германии Хорст Зеехофер , в понедельник он срочно вылетел в город и провел там встречу с коллегой из федеральной земли Баден-Вюртемберг

Ранее заместитель начальника полиции Штутгарта Томас Бергер заявил, что в общей сложности 19 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в городе в ночь на воскресенье, сообщила местная радиостанция SWR

Ранее в полицейском управлении Штутгарта сообщили, что беспорядки в городе вспыхнули после полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Как уточняет радиостанция, полиция намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека, в результате с ним "солидаризировались" 200-300 человек, в сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки. Участники беспорядков разбивали витрины и грабили магазины.

По данным радиостанции, на место прибыли порядка 280 правоохранителей, были задержаны в общей сложности 24 человека. Возраст семерых задержанных не достигает 18 лет, еще семерым - от 18 до 21 года. В ходе беспорядков ущерб был нанесен 40 магазинам, девять из них были разграблены.

"Мы имеем тут дело с людьми, которые не репрезентативны для нашего населения в целом, они воспринимают полицейских как противников и врагов. Правовое государство должно защищаться. Ситуация в выходные, а также на протяжении нескольких месяцев - это сигнал тревоги для правового государства", - сказал Зеехофер.