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Глава МВД Германии назвал беспорядки в Штутгарте "сигналом тревоги"
"Сигналом тревоги для правового государства" назвал уличные беспорядки в германском Штутгарте глава МВД Германии Хорст Зеехофер, в понедельник он срочно вылетел РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:12
хорст зеехофер
мвд германии
баден-вюртемберг
штутгарт
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353
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хорст зеехофер, мвд германии, баден-вюртемберг, штутгарт, в мире

Глава МВД Германии назвал беспорядки в Штутгарте "сигналом тревоги"

14:12 22.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХорст Зеехофер
Хорст Зеехофер
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Хорст Зеехофер. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. "Сигналом тревоги для правового государства" назвал уличные беспорядки в германском Штутгарте глава МВД Германии Хорст Зеехофер, в понедельник он срочно вылетел в город и провел там встречу с коллегой из федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Ранее заместитель начальника полиции Штутгарта Томас Бергер заявил, что в общей сложности 19 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в городе в ночь на воскресенье, сообщила местная радиостанция SWR.
Ранее в полицейском управлении Штутгарта сообщили, что беспорядки в городе вспыхнули после полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Как уточняет радиостанция, полиция намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека, в результате с ним "солидаризировались" 200-300 человек, в сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки. Участники беспорядков разбивали витрины и грабили магазины.
По данным радиостанции, на место прибыли порядка 280 правоохранителей, были задержаны в общей сложности 24 человека. Возраст семерых задержанных не достигает 18 лет, еще семерым - от 18 до 21 года. В ходе беспорядков ущерб был нанесен 40 магазинам, девять из них были разграблены.
"Мы имеем тут дело с людьми, которые не репрезентативны для нашего населения в целом, они воспринимают полицейских как противников и врагов. Правовое государство должно защищаться. Ситуация в выходные, а также на протяжении нескольких месяцев - это сигнал тревоги для правового государства", - сказал Зеехофер.
Министр добавил, что "эксцессы с насилием в Штутгарте уже сами по себе плачевны, но мы должны препятствовать им на территории всей Германии", Он указал, что насилие в отношении сотрудников полиции и спасательных служб "постоянно усиливается", поэтому "дело не должно закончится порицанием", выразив надежду на то, что "органы юстиции вынесут серьезное наказание преступникам, которые были выявлены или еще будут выявлены".
Полиция в Германии
21 июня, 12:40
В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках
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Хорст ЗеехоферМВД ГерманииБаден-ВюртембергШтутгартВ мире
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