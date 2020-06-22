https://ria.ru/20200622/1573301461.html
Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:11
2020-06-22T14:11
петр верзилов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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петр верзилов, москва, происшествия
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
Ранее "Медиазона" сообщила, что Верзилова
задержали в Москве
, в его доме прошел обыск в связи с событиями 27 июля 2019 года, когда в столице прошел несанкционированный митинг. По информации издания, Верзилов, выйдя из ОВД по Красносельскому району после допроса, вступил в конфликт с неким человеком. Тогда его отвезли в ОВД по Мещанскому району и оформили на него протокол за мелкое хулиганство (20.1 КоАП), грозящий 15 сутками ареста.
"Протокол о мелком хулиганстве на Петра был составлен из-за того, что он якобы неоднократно выражался нецензурной бранью, когда вышел на улицу после допроса", - сказал Соловьев, отметив, что сегодня Мещанский суд Москвы может рассмотреть этот протокол.
По его словам, медосвидетельствование показало, что ни один из участников стычки травм не получил.