Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.

Ранее "Медиазона" сообщила, что Верзилова задержали в Москве , в его доме прошел обыск в связи с событиями 27 июля 2019 года, когда в столице прошел несанкционированный митинг. По информации издания, Верзилов, выйдя из ОВД по Красносельскому району после допроса, вступил в конфликт с неким человеком. Тогда его отвезли в ОВД по Мещанскому району и оформили на него протокол за мелкое хулиганство (20.1 КоАП), грозящий 15 сутками ареста.

"Протокол о мелком хулиганстве на Петра был составлен из-за того, что он якобы неоднократно выражался нецензурной бранью, когда вышел на улицу после допроса", - сказал Соловьев, отметив, что сегодня Мещанский суд Москвы может рассмотреть этот протокол.