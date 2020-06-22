В "Росатоме" рассказали об испытаниях "топлива будущего"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Реакторные испытания подтвердили безопасность российского перспективного смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива для ядерных энергетических реакторов на быстрых нейтронах, сообщил специальный представитель Росатома по международным и научно-техническим проектам, руководитель проектного направления "Прорыв" Вячеслав Першуков.
"Испытания опытных партий проходят хорошо: облучено более одной тысячи твэлов (тепловыделяющих элементов - ред.), выгорание более 8 %, нет случаев разгерметизации", - сказал Першуков в опубликованном в понедельник интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом". Отсутствие случаев разгерметизации означает сохранение целостности оболочки тепловыделяющих элементов, являющейся одним из барьеров безопасности ядерных энергоустановок.
"В принципе, мы готовы обеспечить твердым (СНУП) топливом программу обоснования реакторов на быстрых нейтронах любого дизайна", - отметил Першуков.
Росатом осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по созданию в России замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В таком цикле будет создан "круговорот" ядерного топлива. В результате за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
Для реакторов на быстрых нейтронах в России в рамках стратегического проекта Росатома "Прорыв" разработано и успешно проходит экспериментальную проверку плотное смешанное нитридное уран-плутониевое СНУП-топливо на основе нитридов - химических соединений урана и плутония с азотом. СНУП-топливо имеет ряд преимуществ как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения безопасности.