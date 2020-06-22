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В "Росатоме" рассказали об испытаниях "топлива будущего"
Реакторные испытания подтвердили безопасность российского перспективного смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива для ядерных энергетических... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:27
вячеслав першуков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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вячеслав першуков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире

В "Росатоме" рассказали об испытаниях "топлива будущего"

14:11 22.06.2020 (обновлено: 14:27 22.06.2020)
3072
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Реакторные испытания подтвердили безопасность российского перспективного смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива для ядерных энергетических реакторов на быстрых нейтронах, сообщил специальный представитель Росатома по международным и научно-техническим проектам, руководитель проектного направления "Прорыв" Вячеслав Першуков.
"Испытания опытных партий проходят хорошо: облучено более одной тысячи твэлов (тепловыделяющих элементов - ред.), выгорание более 8 %, нет случаев разгерметизации", - сказал Першуков в опубликованном в понедельник интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом". Отсутствие случаев разгерметизации означает сохранение целостности оболочки тепловыделяющих элементов, являющейся одним из барьеров безопасности ядерных энергоустановок.
Белоярская атомная электростанция
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Энергоблок Белоярской АЭС впервые заработал на "топливе будущего"
"В принципе, мы готовы обеспечить твердым (СНУП) топливом программу обоснования реакторов на быстрых нейтронах любого дизайна", - отметил Першуков.
Росатом осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по созданию в России замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В таком цикле будет создан "круговорот" ядерного топлива. В результате за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
Для реакторов на быстрых нейтронах в России в рамках стратегического проекта Росатома "Прорыв" разработано и успешно проходит экспериментальную проверку плотное смешанное нитридное уран-плутониевое СНУП-топливо на основе нитридов - химических соединений урана и плутония с азотом. СНУП-топливо имеет ряд преимуществ как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения безопасности.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
11 июня, 04:10Ядерные технологии
Росатом запустил проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
6012001
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Вячеслав ПершуковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
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