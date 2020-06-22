https://ria.ru/20200622/1573301116.html
В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам
Медикам Большесосновской больницы имени Колчановой в Пермском крае по требованию прокуратуры перечислили более 2,3 миллиона рублей невыплаченных надбавок за... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:09
2020-06-22T14:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости.
Медикам Большесосновской больницы имени Колчановой в Пермском крае
по требованию прокуратуры перечислили более 2,3 миллиона рублей невыплаченных надбавок за борьбу с коронавирусом
, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.
"Ведомство установило, что начисление надбавок за работу в условиях новой коронавирусной инфекции производилось только за фактически отработанное с пациентами время. Прокуратура принесла протесты на локальные акты больницы, в результате незаконные положения о порядке начисления выплат исключены. Медикам доначислено более 2,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
По данным краевых властей, "коронавирусные" выплаты получили более 10 тысяч сотрудников региональных медицинских организаций, на их выплату из федерального и краевого бюджетов направлено более 670 миллионов рублей. На региональном уровне помимо медработников, контактировавших с инфицированными, доплаты предусмотрены персоналу, работающему с "ковидным" материалом: лаборантам и рентгенологам.
По информации минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3202 случая заражения COVID-19, выздоровели 1913 человек, 110 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.