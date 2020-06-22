В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам

ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Медикам Большесосновской больницы имени Колчановой в Медикам Большесосновской больницы имени Колчановой в Пермском крае по требованию прокуратуры перечислили более 2,3 миллиона рублей невыплаченных надбавок за борьбу с коронавирусом , сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

"Ведомство установило, что начисление надбавок за работу в условиях новой коронавирусной инфекции производилось только за фактически отработанное с пациентами время. Прокуратура принесла протесты на локальные акты больницы, в результате незаконные положения о порядке начисления выплат исключены. Медикам доначислено более 2,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным краевых властей, "коронавирусные" выплаты получили более 10 тысяч сотрудников региональных медицинских организаций, на их выплату из федерального и краевого бюджетов направлено более 670 миллионов рублей. На региональном уровне помимо медработников, контактировавших с инфицированными, доплаты предусмотрены персоналу, работающему с "ковидным" материалом: лаборантам и рентгенологам.

По информации минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3202 случая заражения COVID-19, выздоровели 1913 человек, 110 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.