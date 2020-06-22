Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573301116.html
В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам
Медикам Большесосновской больницы имени Колчановой в Пермском крае по требованию прокуратуры перечислили более 2,3 миллиона рублей невыплаченных надбавок за... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
https://ria.ru/20200619/1573177476.html
https://ria.ru/20200619/1573175775.html
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_238:0:2655:1813_1400x0_80_0_0_ad195432dce4f4df87f0de4e252605f2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_842:0:2655:1813_1400x0_80_0_0_f3d38b515a303f5be558f02096ae89ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край, общество

В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам

14:09 22.06.2020
105
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Медикам Большесосновской больницы имени Колчановой в Пермском крае по требованию прокуратуры перечислили более 2,3 миллиона рублей невыплаченных надбавок за борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.
"Ведомство установило, что начисление надбавок за работу в условиях новой коронавирусной инфекции производилось только за фактически отработанное с пациентами время. Прокуратура принесла протесты на локальные акты больницы, в результате незаконные положения о порядке начисления выплат исключены. Медикам доначислено более 2,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Санкт-Петербург
19 июня, 12:13Распространение нового коронавируса
В Петербурге рассказали о выплатах заразившимся коронавирусом медикам
По данным краевых властей, "коронавирусные" выплаты получили более 10 тысяч сотрудников региональных медицинских организаций, на их выплату из федерального и краевого бюджетов направлено более 670 миллионов рублей. На региональном уровне помимо медработников, контактировавших с инфицированными, доплаты предусмотрены персоналу, работающему с "ковидным" материалом: лаборантам и рентгенологам.
По информации минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3202 случая заражения COVID-19, выздоровели 1913 человек, 110 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач скорой помощи
19 июня, 11:53Распространение нового коронавируса
В КБР рассказали о ситуации с выплатами медикам
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПермский крайОбщество
Рекомендуем
Награждение участников конкурса сочинений школьников Без срока давности
Кравцов оценил итоги конкурса сочинений школьников "Без срока давности"
Петр Верзилов в отделении полиции
Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко
Ректор Сеченовского университета рассказал о дефиците врачей в России
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила введение льгот для школьников на проезд в купе
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
В "Росатоме" рассказали об испытаниях "топлива будущего"
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Задержанного по подозрению в госизмене отстранили от должности
Хорст Зеехофер
Глава МВД Германии назвал беспорядки в Штутгарте "сигналом тревоги"
Медики в костюмах биологической защиты у специального поезда №906/905 Киев - Москва - Киев, прибывшего на железнодорожный вокзал Киев
Украина пока не рассматривает возобновление ж/д сообщения с Россией
Тест на коронавирус
В Мордовии отменили карантин для въезжающих из других регионов
Медицинские маски
В Турции ввели штраф за нарушение масочного режима
Продюсер Игорь Матвиенко
Пригожин: фонд поддержки артистов должен возглавить Игорь Матвиенко
Пассажирские поезда РЖД
РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
Российский флаг на школьной доске
Минпросвещения представит проект о патриотическом воспитании
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Против главы отдела курской полиции начали служебную проверку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния