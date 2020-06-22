https://ria.ru/20200622/1573300776.html
В Мордовии отменили карантин для въезжающих из других регионов
Власти Мордовии отменили введенную из-за пандемии коронавируса самоизоляцию для въезжающих в республику, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:06
2020-06-22T14:06
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республика мордовия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика мордовия, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости.
Власти Мордовии
отменили введенную из-за пандемии коронавируса
самоизоляцию для въезжающих в республику, сообщает оперштаб региона.
Соответствующие изменения глава Мордовии в понедельник внес в свой указ о мерах противодействия коронавирусной инфекции.
"Сняты посты на границах Мордовии. Отменен карантин для въезжающих в республику из других регионов России", - говорится в сообщении оперштаба республики. При этом сохраняется двухнедельная самоизоляция для приехавших из-за границы и тех, кто живет вместе с ними.
Подчеркивается, что режим повышенной готовности в регионе сохраняется. "По-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию лицам старше 65 лет (разрешены прогулки не больше двух человек, посещение магазинов, выезд на дачный участок, вынос мусора, передвижение к месту работы и обратно, следование к месту голосования и обратно)", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в Мордовии сохраняется масочно-перчаточный режим в магазинах, транспорте, при посещении предприятий, организаций, на рабочих местах. Жителям республики необходимо помнить о социальном дистанцировании.
В Мордовии за последние сутки зарегистрированы 54 новых случая заболевания. Всего в республике выявлено 3 040 случаев COVID-19. Выздоровели 1 862 человека, скончались 23.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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