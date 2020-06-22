В Мордовии отменили карантин для въезжающих из других регионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Власти Власти Мордовии отменили введенную из-за пандемии коронавируса самоизоляцию для въезжающих в республику, сообщает оперштаб региона.

Соответствующие изменения глава Мордовии в понедельник внес в свой указ о мерах противодействия коронавирусной инфекции.

"Сняты посты на границах Мордовии. Отменен карантин для въезжающих в республику из других регионов России", - говорится в сообщении оперштаба республики. При этом сохраняется двухнедельная самоизоляция для приехавших из-за границы и тех, кто живет вместе с ними.

Подчеркивается, что режим повышенной готовности в регионе сохраняется. "По-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию лицам старше 65 лет (разрешены прогулки не больше двух человек, посещение магазинов, выезд на дачный участок, вынос мусора, передвижение к месту работы и обратно, следование к месту голосования и обратно)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Мордовии сохраняется масочно-перчаточный режим в магазинах, транспорте, при посещении предприятий, организаций, на рабочих местах. Жителям республики необходимо помнить о социальном дистанцировании.

В Мордовии за последние сутки зарегистрированы 54 новых случая заболевания. Всего в республике выявлено 3 040 случаев COVID-19. Выздоровели 1 862 человека, скончались 23.