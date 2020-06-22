Украина пока не рассматривает возобновление ж/д сообщения с Россией

КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Украина пока не рассматривает вопрос возобновления железнодорожного сообщения с Россией, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
Ранее кабинет министров Украины принял решение о возобновлении работы ряда пешеходных пунктов пропуска с РФ и Белоруссией, а также двух пунктов пропуска для автомобильного транспорта на украинско-белорусской границе.
"Хоть правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией, - а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа- прекращено еще с 2014 года, - пока на повестке дня не стоит", - заявил Боднар в интервью агентству "Укринформ", которое опубликовано в понедельник.
По его словам, сейчас крайне опасно возобновлять пассажирское железнодорожное сообщение из-за угрозы нового всплеска заболеваемости.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.