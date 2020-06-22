Украина пока не рассматривает возобновление ж/д сообщения с Россией

"Хоть правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией, - а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа- прекращено еще с 2014 года, - пока на повестке дня не стоит", - заявил Боднар в интервью агентству "Укринформ", которое опубликовано в понедельник.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.