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На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:05
игорь мороков
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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игорь мороков, происшествия

На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

14:05 22.06.2020
1491
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
Ранее местное издание опубликовало видео, на котором две школьницы поймали голубя и начали вырывать у него перья и бить птицу о скамейку.
"Это запредельное проявление жестокости, может быть, непонимания ситуации. Мы уже связались с правоохранителями Краснотурьинска, чтобы они выявили девчонок. Но не для того, чтобы сразу наказать. Надо понять, разобраться. Подростковая жестокость, я ничего нового не открываю здесь, давно известна. Надо объяснять молодым людям, что это не просто шалость. Это граничит с более серьезными вещами", - сказал Мороков РИА Новости в понедельник.
Омбудсмен считает, что без внимания эту ситуацию оставить нельзя. По его мнению, здесь есть признаки жестокого обращения с животными.
"Но я сторонник того, чтобы разобрать эту ситуацию. Наказать никогда не поздно", - подчеркнул Мороков.
Кошка
18 июня, 07:23
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