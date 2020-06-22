На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

"Это запредельное проявление жестокости, может быть, непонимания ситуации. Мы уже связались с правоохранителями Краснотурьинска, чтобы они выявили девчонок. Но не для того, чтобы сразу наказать. Надо понять, разобраться. Подростковая жестокость, я ничего нового не открываю здесь, давно известна. Надо объяснять молодым людям, что это не просто шалость. Это граничит с более серьезными вещами", - сказал Мороков РИА Новости в понедельник.