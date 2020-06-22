На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
Ранее местное издание опубликовало видео, на котором две школьницы поймали голубя и начали вырывать у него перья и бить птицу о скамейку.
"Это запредельное проявление жестокости, может быть, непонимания ситуации. Мы уже связались с правоохранителями Краснотурьинска, чтобы они выявили девчонок. Но не для того, чтобы сразу наказать. Надо понять, разобраться. Подростковая жестокость, я ничего нового не открываю здесь, давно известна. Надо объяснять молодым людям, что это не просто шалость. Это граничит с более серьезными вещами", - сказал Мороков РИА Новости в понедельник.
Омбудсмен считает, что без внимания эту ситуацию оставить нельзя. По его мнению, здесь есть признаки жестокого обращения с животными.
"Но я сторонник того, чтобы разобрать эту ситуацию. Наказать никогда не поздно", - подчеркнул Мороков.