Песков рассказал о постоянной сменяемости власти

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В российской власти происходит постоянная ротация, заявил пресс-секретарь президента В российской власти происходит постоянная ротация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Не замечать этого было бы неверно", - сказал он.

Зачем нужна поправка о сроках президента

Ранее Владимир Путин заявил, что поправка в Конституцию о президентских сроках позволит чиновникам не "рыскать глазами" в поисках возможных преемников, а сконцентрироваться на выполнении обязанностей.

Президент заявил, что не исключает возможности баллотироваться на новый срок, если такая возможность появится в Конституции.

Вместе с тем он отметил, что политическая система должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии, гарантии самосохранения.

Он напомнил, что 20 лет назад Россия стояла у опасной черты возможного развала, а сейчас заняла достойное место на международной арене.

Какие еще предлагаются поправки

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Поправки в Конституцию посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.

Помимо этого, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Как проголосовать

Жители Москвы Нижегородской области , у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе через любую учетную запись (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня.