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Песков рассказал о постоянной сменяемости власти
В российской власти происходит постоянная ротация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:18
дмитрий песков
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200621/1573257457.html
https://ria.ru/20200618/1573123505.html
Как в анекдоте: молодой человек, от ваших носков воняет, вы их хоть иногда меняете? А как же, каждый день - с левого на правый, с правого на левый...
353
Ну если Путина менять на Путина, а потом на Владимира Владимировича, то это конечно же сменяемость. Как же мы раньше то не замечали)
348
67
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_a0c542fbedcf65449957cc673254360d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков рассказал о постоянной сменяемости власти

14:03 22.06.2020 (обновлено: 17:18 22.06.2020)
32809
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В российской власти происходит постоянная ротация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Не замечать этого было бы неверно", - сказал он.

Зачем нужна поправка о сроках президента

Ранее Владимир Путин заявил, что поправка в Конституцию о президентских сроках позволит чиновникам не "рыскать глазами" в поисках возможных преемников, а сконцентрироваться на выполнении обязанностей.
Президент заявил, что не исключает возможности баллотироваться на новый срок, если такая возможность появится в Конституции.
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Вместе с тем он отметил, что политическая система должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии, гарантии самосохранения.
Он напомнил, что 20 лет назад Россия стояла у опасной черты возможного развала, а сейчас заняла достойное место на международной арене.

Какие еще предлагаются поправки

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Поправки в Конституцию посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.
Помимо этого, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
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Как проголосовать

Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе через любую учетную запись (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня.
Доступ к нему появится после того, как будет введен код, который придет в SMS на номер, указанный в личном кабинете. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе через любую учетную запись (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после того, как будет введен код, который придет в SMS на номер, указанный в личном кабинете.
23582217516
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Как в анекдоте: молодой человек, от ваших носков воняет, вы их хоть иногда меняете? А как же, каждый день - с левого на правый, с правого на левый...
22 июня, 14:21
ААлександр
287521409
Ну если Путина менять на Путина, а потом на Владимира Владимировича, то это конечно же сменяемость. Как же мы раньше то не замечали)
22 июня, 14:19
Николай Недвораевич
2864434110
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