В Турции ввели штраф за нарушение масочного режима

Ранее нарушителей масочного режима лишь предупреждали. Ужесточение позиции властей связано с тем, что в течение последней недели число новых случаев коронавируса в стране за сутки возросло до 1-1,5 тысяч, тогда как ранее оно снижалось до 700-800.