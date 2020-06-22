Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573300110.html
В Турции ввели штраф за нарушение масочного режима
МВД Турции объявило о введении с понедельника денежного штрафа в размере 900 турецких лир (более 130 долларов США) за нарушение масочного режима на фоне... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мвд турции
коронавирусы
стамбул
сша
анкара
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_083bb83b956f8c567eb62fbb0a1a2250.jpg
2
стамбул
сша
анкара
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_083bb83b956f8c567eb62fbb0a1a2250.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bc2300b225a54570eb2d2acf1ddb7196.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_240:0:2288:2048_1400x0_80_0_0_9ffe6dab07ee53e4ac931708d9cda9e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, мвд турции, коронавирусы, стамбул, сша, анкара, в мире

В Турции ввели штраф за нарушение масочного режима

13:59 22.06.2020
806
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. МВД Турции объявило о введении с понедельника денежного штрафа в размере 900 турецких лир (более 130 долларов США) за нарушение масочного режима на фоне пандемии коронавируса.
Ранее нарушителей масочного режима лишь предупреждали. Ужесточение позиции властей связано с тем, что в течение последней недели число новых случаев коронавируса в стране за сутки возросло до 1-1,5 тысяч, тогда как ранее оно снижалось до 700-800.
В 48 провинциях Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, запрещено выходить на улицы без масок. В 33 провинциях маски обязательны лишь в общественных местах, в том числе в госучреждениях, торговых центрах и на транспорте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
401022
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД ТурцииКоронавирусыСтамбулСШААнкараВ мире
Рекомендуем
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко
Ректор Сеченовского университета рассказал о дефиците врачей в России
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили процесс обмена пленными в Афганистане
Российские туристы во время посадки на рейс 2143 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Анталия в Турции
В Турции сообщили, как поступят с туристами, у которых выявят коронавирус
Медики в костюмах биологической защиты у специального поезда №906/905 Киев - Москва - Киев, прибывшего на железнодорожный вокзал Киев
Украина пока не рассматривает возобновление ж/д сообщения с Россией
Пассажирские поезда РЖД
РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования
Медицинские маски
В Болгарии вернули масочный режим
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Задержанного за госизмену курского подполковника арестовали в Москве
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Мини-парад для фронтовой медсестры: как военные ЦВО поздравили ветерана
Мини-парад для фронтовой медсестры: как военные ЦВО поздравили ветерана
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ
Эмблема на форме сотрудника полиции
На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: нигде нет такой демократии, как ее понимают в Белоруссии
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Задержанного по подозрению в госизмене отстранили от должности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния