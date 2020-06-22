https://ria.ru/20200622/1573300110.html
В Турции ввели штраф за нарушение масочного режима
МВД Турции объявило о введении с понедельника денежного штрафа в размере 900 турецких лир (более 130 долларов США) за нарушение масочного режима на фоне... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:59
2020-06-22T13:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, мвд турции, коронавирусы, стамбул, сша, анкара, в мире