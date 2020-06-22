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В Тульском кремле продолжается воссоздание осадных дворов
В Тульском кремле продолжается воссоздание осадных дворов и строительство археологического окна, сообщается на официальном сайте правительства региона. Работы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:58
500-летие тульского кремля
алексей дюмин
тула
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500-летие тульского кремля, алексей дюмин, тула, тульская область

В Тульском кремле продолжается воссоздание осадных дворов

13:58 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБогоявленский собор Тульского кремля
Богоявленский собор Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Тульском кремле продолжается воссоздание осадных дворов и строительство археологического окна, сообщается на официальном сайте правительства региона. Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.
Сообщается, что в юго-восточной части Тульского кремля продолжается воссоздание осадных дворов XVII века. Исторические реконструкции выполнены на основе обобщенных данных археологических изысканий и архивных документов. Это жилые дома, хозяйственные постройки и многое другое.
Успенский собор на территории Тульского кремля
17 июня, 13:37
К 500-летию Тульского кремля откроются новые музеи и экспозиции
Как отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, в сентябре основной этап музеефикации будет завершен. В осадных дворах появится музейная навигация. Посетители смогут погрузиться в атмосферу Древней Руси и узнать, в каких условиях туляки жили раньше, ознакомиться с их бытом и культурой. Второй этап реализации проекта осадных дворов начнется в следующем году, когда деревянные постройки пройдут период естественной усадки.
"В ходе подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля в городах Большой засечной черты проводится большой объем работы: реставрация зданий, создание музейных экспозиций, открытие новых выставочных проектов. И конечно, центр всех этих приготовлений – Тульский кремль, где будут осадный двор и археологическое окно. По поручению губернатора Алексея Дюмина все работы на объектах необходимо завершить к сентябрю", — отметила Татьяна Рыбкина.
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500-летие Тульского кремляАлексей ДюминТулаТульская область
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