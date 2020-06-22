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Ректор Сеченовского университета рассказал о дефиците врачей в России
Дефицит врачей в России на сегодняшний день составляет около 20%, к 2024 году, согласно нацпроекту "Здравоохранение" медиков в медорганизациях должно быть 95%... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:01
петр глыбочко
общество
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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петр глыбочко, общество

Ректор Сеченовского университета рассказал о дефиците врачей в России

13:55 22.06.2020 (обновлено: 14:01 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРектор Сеченовского университета Петр Глыбочко
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дефицит врачей в России на сегодняшний день составляет около 20%, к 2024 году, согласно нацпроекту "Здравоохранение" медиков в медорганизациях должно быть 95% от необходимого, заявил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, президент Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России Петр Глыбочко.
"На сегодняшний день дефицит врачебного персонала в России составляет в среднем 20%. Одной из задач нацпроекта здравоохранения является увеличение количества медицинского персонала и обеспечение укомплектованности медорганизаций к 2024 году до 95%", - сказал Глыбочко на заседании Президиума Российского Союза ректоров в режиме видеоконференции.
Он уточнил, что ежегодно в систему здравоохранения выпускается около 25 тысяч специалистов по клинической медицине, при этом более 80% из них выпускники медуниверситетов Минздрава.
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