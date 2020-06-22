Ректор Сеченовского университета рассказал о дефиците врачей в России

"На сегодняшний день дефицит врачебного персонала в России составляет в среднем 20%. Одной из задач нацпроекта здравоохранения является увеличение количества медицинского персонала и обеспечение укомплектованности медорганизаций к 2024 году до 95%", - сказал Глыбочко на заседании Президиума Российского Союза ректоров в режиме видеоконференции.