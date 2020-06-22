Ректор Сеченовского университета рассказал о дефиците врачей в России

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дефицит врачей в России на сегодняшний день составляет около 20%, к 2024 году, согласно нацпроекту "Здравоохранение" медиков в медорганизациях должно быть 95% от необходимого, заявил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, президент Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России Петр Глыбочко.
"На сегодняшний день дефицит врачебного персонала в России составляет в среднем 20%. Одной из задач нацпроекта здравоохранения является увеличение количества медицинского персонала и обеспечение укомплектованности медорганизаций к 2024 году до 95%", - сказал Глыбочко на заседании Президиума Российского Союза ректоров в режиме видеоконференции.
Он уточнил, что ежегодно в систему здравоохранения выпускается около 25 тысяч специалистов по клинической медицине, при этом более 80% из них выпускники медуниверситетов Минздрава.