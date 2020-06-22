В МИД оценили процесс обмена пленными в Афганистане

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Афганские власти сами затягивают вопрос об обмене пленными с талибами, после которого должны быть начаты межафганские переговоры и объявлено о прекращении огня, чем скорее обе стороны завершат этот процесс, тем быстрее закончится гражданская война в стране, сказал РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что прошедшая неделя была "самой смертоносной за последние 19 лет", боевики радикального движения "Талибан" совершили более 400 атак в Афганистане за последнюю неделю и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.
"Афганские власти сами должны разделить ответственность за это - они затягивают с обменом военнопленными, потому что после совершения этого обмена будет запущен межафганский процесс и объявлено прекращение огня. Чем скорее они освободят талибских заключённых, а талибы - тех, кого они обязались освободить, тем скорее закончится гражданская война", - сказал Кабулов.
Он отметил, что вопрос о проведении межафганских переговоров пока "подвис в воздухе", поскольку не выполнено условие об обмене пленными.
Ранее сообщалось, что планируемые межафганские переговоры могут проходить в Дохе. Однако дата до сих пор не определена.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.