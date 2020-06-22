В МИД оценили процесс обмена пленными в Афганистане

"Афганские власти сами должны разделить ответственность за это - они затягивают с обменом военнопленными, потому что после совершения этого обмена будет запущен межафганский процесс и объявлено прекращение огня. Чем скорее они освободят талибских заключённых, а талибы - тех, кого они обязались освободить, тем скорее закончится гражданская война", - сказал Кабулов.