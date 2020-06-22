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Никто не забыт: по всей России прошла акция "Свеча памяти"
Минувшей ночью по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти". Двадцать второго июня 1941 года нацистские войска вторглись на территорию Советского Союза. Началась самая кровопролитная война за всю историю человечества.
Никто не забыт: по всей России прошла акция "Свеча памяти"
Минувшей ночью по всей стране зажглись тысячи огней акции «Свеча памяти». 22 июня 1941 года нацистские войска вторглись на территорию Советского Союза. Началась самая кровопролитная война за всю историю человечества.
Никто не забыт: по всей России прошла акция "Свеча памяти"
Минувшей ночью по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти". Двадцать второго июня 1941 года нацистские войска вторглись на территорию Советского Союза. Началась самая кровопролитная война за всю историю человечества.
2020-06-22T13:54
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Никто не забыт: по всей России прошла акция "Свеча памяти"
Минувшей ночью по всей стране зажглись тысячи огней акции "Свеча памяти". Двадцать второго июня 1941 года нацистские войска вторглись на территорию Советского Союза. Началась самая кровопролитная война за всю историю человечества.
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