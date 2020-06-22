В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

Власти Марокко ранее приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня ряд ограничений будет отменен в рамках поэтапного смягчения карантина. В частности, будут разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Возобновится автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны.