В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

КАИР, 22 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 10 тысяч после регистрации 102 новых случаев за сутки, сообщило министерство здравоохранения королевства в понедельник.
Согласно опубликованным на сайте минздрава данным, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 10079 человек. Выздоровели 8319 пациентов, скончались 214.
Власти Марокко ранее приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня ряд ограничений будет отменен в рамках поэтапного смягчения карантина. В частности, будут разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Возобновится автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны.
В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.