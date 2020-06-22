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Распространение нового коронавируса
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В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 10 тысяч после регистрации 102 новых случаев за сутки, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:53
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коронавирус covid-19, коронавирусы, марокко, в мире

В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

13:53 22.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КАИР, 22 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 10 тысяч после регистрации 102 новых случаев за сутки, сообщило министерство здравоохранения королевства в понедельник.
Согласно опубликованным на сайте минздрава данным, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 10079 человек. Выздоровели 8319 пациентов, скончались 214.
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Скорость распространения нового коронавируса
Власти Марокко ранее приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня ряд ограничений будет отменен в рамках поэтапного смягчения карантина. В частности, будут разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Возобновится автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны.
В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМароккоВ мире
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