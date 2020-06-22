Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573299593.html
В Орловской области нашли колодец, куда сбрасывали детей из концлагеря
Колодец, куда нацисты сбрасывали детей из концлагеря, нашли в Орловской области, начата доследственная проверка, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:37
следственный комитет россии (ск рф)
орловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573300038_0:432:2499:1838_1400x0_80_0_0_7ee35890a79591fa1d6dc0a08ad91d92.jpg
https://ria.ru/20200430/1570792420.html
А либеральные европейцы коммунизм приравняли к фашизму, потому что это не их детей кидали в колодец, закапывали заживо и сжигали в храмах. Они другим заняты как бы нас в отсутствии толерантности упрекнуть, это ваши деды толерантные делали, а сейчас забыли, нужно напоминать, и мордой тыкать как котят нашкодивших.
17
4
орловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573300038_0:432:2499:1838_1400x0_80_0_0_7ee35890a79591fa1d6dc0a08ad91d92.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573300038_0:174:2500:2048_1400x0_80_0_0_8127c708386850b62c9a43903cb11c25.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573300038_99:0:2147:2048_1400x0_80_0_0_298d41c670186fa81a16db34fbbcdd1b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), орловская область, происшествия

В Орловской области нашли колодец, куда сбрасывали детей из концлагеря

13:51 22.06.2020 (обновлено: 16:37 22.06.2020)
84081
© РИА Новости / Олег КноррингВзорванный немцами мост через Оку в Орле
Взорванный немцами мост через Оку в Орле
© РИА Новости / Олег Кнорринг
Взорванный немцами мост через Оку в Орле. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Колодец, куда нацисты сбрасывали детей из концлагеря, нашли в Орловской области, начата доследственная проверка, сообщается на сайте СК России.

"Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту совершения преступных действий <...> в отношении мирного населения солдатами вермахта в годы Великой Отечественной войны. По данным СМИ, в поселке Крутовском Орловского района поисковиками МПО "Костер" обнаружен колодец, в который, по сведениям местных жителей, немцы во время Великой Отечественной войны сбрасывали детей, прошедших концентрационный лагерь. В ходе поисковых работ на указанном месте обнаружены фрагменты человеческих останков", — говорится в сообщении.

Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
30 апреля, 11:25
Без срока давности: "Мотор работал" — нацистские душегубки в Крыму
Отмечается, что следствие тщательно проверит всю полученную информацию, а также даст уголовно-правовую оценку выявленному факту в целях реализации мероприятий проекта "Без срока давности". Проект направлен на сохранение исторической памяти о трагедии жертв военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе изучаются архивные и научно-исторические данные. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — добавляется в сообщении.

2832165296
Обсудить 4
Следственный комитет России (СК РФ)Орловская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А либеральные европейцы коммунизм приравняли к фашизму, потому что это не их детей кидали в колодец, закапывали заживо и сжигали в храмах. Они другим заняты как бы нас в отсутствии толерантности упрекнуть, это ваши деды толерантные делали, а сейчас забыли, нужно напоминать, и мордой тыкать как котят нашкодивших.
22 июня, 20:14
vv.a.sokolov35
1600001
Рекомендуем
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Ключи в замочной скважине
Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу
Полиция
Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал от военных поддержать стабильность в обществе
Врач скорой помощи
Оперштаб оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Пациент во время процедуры очистки крови на аппарате Искусственная почка
Муж и жена пожертвовали органы одному человеку с разницей в 16 лет
Рудольф Гесс
Владимир Макаров: Гесс был уверен, что подружит Берлин и Лондон в 1941-м
Настя Тропицель
Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния