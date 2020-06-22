https://ria.ru/20200622/1573299593.html
В Орловской области нашли колодец, куда сбрасывали детей из концлагеря
Колодец, куда нацисты сбрасывали детей из концлагеря, нашли в Орловской области, начата доследственная проверка, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:51
2020-06-22T16:37
следственный комитет россии (ск рф)
орловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573300038_0:432:2499:1838_1400x0_80_0_0_7ee35890a79591fa1d6dc0a08ad91d92.jpg
https://ria.ru/20200430/1570792420.html
v.a.sokolov35
А либеральные европейцы коммунизм приравняли к фашизму, потому что это не их детей кидали в колодец, закапывали заживо и сжигали в храмах. Они другим заняты как бы нас в отсутствии толерантности упрекнуть, это ваши деды толерантные делали, а сейчас забыли, нужно напоминать, и мордой тыкать как котят нашкодивших.
17
4
орловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573300038_0:432:2499:1838_1400x0_80_0_0_7ee35890a79591fa1d6dc0a08ad91d92.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573300038_0:174:2500:2048_1400x0_80_0_0_8127c708386850b62c9a43903cb11c25.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573300038_99:0:2147:2048_1400x0_80_0_0_298d41c670186fa81a16db34fbbcdd1b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), орловская область, происшествия