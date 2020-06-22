В Орловской области нашли колодец, куда сбрасывали детей из концлагеря

"Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту совершения преступных действий <...> в отношении мирного населения солдатами вермахта в годы Великой Отечественной войны. По данным СМИ, в поселке Крутовском Орловского района поисковиками МПО "Костер" обнаружен колодец, в который, по сведениям местных жителей, немцы во время Великой Отечественной войны сбрасывали детей, прошедших концентрационный лагерь. В ходе поисковых работ на указанном месте обнаружены фрагменты человеческих останков", — говорится в сообщении.