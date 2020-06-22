Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573299542.html
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий на суде по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины интересы обвиняемого Олега Пулатова, считает,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:51
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
крушение малайзийского boeing под донецком
донецкая народная республика
нидерланды
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152134/45/1521344522_0:405:2920:2048_1400x0_80_0_0_5006dbacc50428e2f4afc91458987224.jpg
https://ria.ru/20190807/1557182278.html
https://ria.ru/20200609/1572683399.html
https://ria.ru/20200608/1572620877.html
https://ria.ru/20200309/1568240104.html
1
донецкая народная республика
нидерланды
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152134/45/1521344522_0:405:2920:2048_1400x0_80_0_0_5006dbacc50428e2f4afc91458987224.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152134/45/1521344522_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7b890e3d1e1d98a30b86c4fab60fae5b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152134/45/1521344522_191:357:1882:2048_1400x0_80_0_0_26e6470caf996dcc1ab745acc5b4a23b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком, донецкая народная республика, нидерланды, украина, в мире

Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17

13:51 22.06.2020
2609
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий на суде по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины интересы обвиняемого Олега Пулатова, считает, что прокуратура Нидерландов, которые возглавляют международное расследование по авиакатастрофе, спешит с выводами о причастности ЗРК "Бук" к крушению рейса MH17.
Судебные слушания возобновились в понедельник после перерыва.
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
7 августа 2019, 08:00Специальный репортаж
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
"Из доклада гособвинения становится ясно, что оно явно склоняется к версии, согласно которой рейс MH17 был сбит ЗРК "Бук". Однако данный сценарий был принят на очень ранней стадии расследования. Удастся ли прокуратуре избежать соблазна и далее спешить с подобными выводами, покажет дальнейший ход расследования", - сказал адвокат на слушаниях в понедельник.
По его словам, то, что очевидно на данной стадии - множество препятствий, с которыми пришлось столкнуться в ходе расследования, а также тот факт, что большинство данных, на которые ссылается прокуратура, основывается лишь на экспертных данных.
Ранее в МИД РФ заявили, следствие в Нидерландах, обвиняя Россию по делу о крушении рейса MH17, пытается отвести любые подозрения от Украины.
Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
9 июня, 13:44
В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
Сама прокуратура давала на этот счет противоречивые показания. Так, прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания в начале июня заявил, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения Boeing.
Как заявил ван Эйк, прокуратура так и не представила данных по расследованию по экс-командиру ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимиру Цемаху, которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении Boeing в Донбассе. "Прокуратура заявляла, что расследование в отношении роли Цемаха до сих пор не было завершено. У нас возник вопрос – когда же будет завершено данное расследование?" - сказал адвокат.
В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
8 июня, 12:30
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
9 марта, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
1321351
Обсудить 1
MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомДонецкая Народная РеспубликаНидерландыУкраинаВ мире
Рекомендуем
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Защита обвиняемого по делу MH17 указала на недостатки в расследовании
Взрыв межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон, Северная Корея
В Южной Корее оценили ситуацию в регионе
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Защита по делу MH17 выступила за включение России в следственную группу
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео призвал Китай освободить обвиненных в шпионаже канадцев
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Константин Сивков
Эксперт оценил отказ России от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Владислав Волошин
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Хорст Зеехофер
Глава МВД Германии назвал беспорядки в Штутгарте "сигналом тревоги"
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
В "Росатоме" рассказали об испытаниях "топлива будущего"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния