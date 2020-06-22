Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий на суде по крушению малайзийского Boeing на востоке Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий на суде по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины интересы обвиняемого Олега Пулатова, считает, что прокуратура Нидерландов , которые возглавляют международное расследование по авиакатастрофе, спешит с выводами о причастности ЗРК "Бук" к крушению рейса MH17.

Судебные слушания возобновились в понедельник после перерыва.

"Из доклада гособвинения становится ясно, что оно явно склоняется к версии, согласно которой рейс MH17 был сбит ЗРК "Бук". Однако данный сценарий был принят на очень ранней стадии расследования. Удастся ли прокуратуре избежать соблазна и далее спешить с подобными выводами, покажет дальнейший ход расследования", - сказал адвокат на слушаниях в понедельник.

По его словам, то, что очевидно на данной стадии - множество препятствий, с которыми пришлось столкнуться в ходе расследования, а также тот факт, что большинство данных, на которые ссылается прокуратура, основывается лишь на экспертных данных.

Ранее в МИД РФ заявили, следствие в Нидерландах, обвиняя Россию по делу о крушении рейса MH17, пытается отвести любые подозрения от Украины.

Сама прокуратура давала на этот счет противоречивые показания. Так, прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания в начале июня заявил, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения Boeing.

Как заявил ван Эйк, прокуратура так и не представила данных по расследованию по экс-командиру ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимиру Цемаху , которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении Boeing в Донбассе . "Прокуратура заявляла, что расследование в отношении роли Цемаха до сих пор не было завершено. У нас возник вопрос – когда же будет завершено данное расследование?" - сказал адвокат.

В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев . В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.