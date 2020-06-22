Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573299494.html
Защита обвиняемого по делу MH17 указала на недостатки в расследовании
Прокуратура Нидерландов, которые возглавляют международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулось со множеством... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:51
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
донецкая народная республика
служба безопасности украины
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_31bd36dd748cba66b247a00ee8c66640.jpg
https://ria.ru/20200611/1572825394.html
https://ria.ru/20200611/1572821608.html
https://ria.ru/20200609/1572683399.html
https://ria.ru/20200608/1572651246.html
донецкая народная республика
москва
курск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_31bd36dd748cba66b247a00ee8c66640.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_fe0abcfea12d20c85daaa96128464724.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_157:293:1911:2047_1400x0_80_0_0_058a896ae0b58a5cf3b4842b3d019bcb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), донецкая народная республика, служба безопасности украины, николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, в мире

Защита обвиняемого по делу MH17 указала на недостатки в расследовании

13:51 22.06.2020
1336
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Прокуратура Нидерландов, которые возглавляют международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулось со множеством препятствий в ходе расследования причин авиакатастрофы, что не могло не отразиться на качестве его результатов, ввиду чего дело еще не готово к тому, чтобы его рассматривал суд, заявил голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого Олега Пулатова, на слушаниях по делу в понедельник.
"Количество проделанной в ходе расследования работы необязательно является показателем, что расследование оказалось успешным. Когда прокуратура зачитывала доклад, стало очевидным, что на пути к расследованию было огромное количество препятствий, которые усложнили данный процесс. Конечно, это не могло не отразиться на результатах расследования", - сказал адвокат.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
11 июня, 18:11
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
В качестве примера он привел тот факт, что на месте авиакатастрофы не было проведено судебно-медицинской экспертизы и гособвинение не имело возможности оцепить место крушения.
"Спустя почти четыре месяца после катастрофы место ЧП оставалось нетронутым. Это значит, что доказательства могли быть утеряны, сфабрикованы или даже подброшены", - констатировал Ван Эйк.
Он напомнил, что только 30% обломков самолета были восстановлены и исследованы. "И было невозможно восстановить их так, чтобы провести полноценную судебно-медицинскую экспертизу", - добавил он.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
11 июня, 17:14
Москва не является стороной уголовного процесса по MH17, заявили в МИД
Кроме того, защита обратила внимание на то, что в июле 2014 года голландская прокуратура не могла прослушивать телефонные разговоры и зависела в этом смысле от СБУ, которая предоставила записи только ополченцев самопровозглашенной ДНР.
По его словам, также было очень сложно найти каких-либо свидетелей, которые непосредственно находились бы в зоне крушения в день трагедии, и заслушать их в то время.
"В Нидерландах никогда не рассматривали уголовные дела, где бы фигурировал запуск ракеты. В Нидерландах нет опыта проведения экспериментов по запуску ЗРК "Бук" или любой другой ракеты на высоте 10 км. У Нидерландов нет опыта в оценке повреждений, которые может нанести запуск ракеты такого типа пассажирскому самолету на высоте 10 км", - резюмировал ван Эйк.
"Таким образом, мы можем прийти к выводу, что дело в отношении нашего клиента (россиянина Олега Пулатова - ред.) еще далеко от рассмотрения в суде", - добавил адвокат.
Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
9 июня, 13:44
В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
8 июня, 19:34
В Нидерландах уклонились от ответа на вопрос о новом фигуранте дела MH17
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
2411000
Обсудить 0
MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Донецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныНиколай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКурскВ мире
Рекомендуем
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Защита по делу MH17 выступила за включение России в следственную группу
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве
Владислав Волошин
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Хорст Зеехофер
Глава МВД Германии назвал беспорядки в Штутгарте "сигналом тревоги"
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
На Украине обнародовали новые записи "разговоров Порошенко и Байдена"
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
В "Росатоме" рассказали об испытаниях "топлива будущего"
Константин Сивков
Эксперт оценил отказ России от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Задержанного за госизмену курского подполковника арестовали в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния