Защита обвиняемого по делу MH17 указала на недостатки в расследовании

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Нидерландов , которые возглавляют международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулось со множеством препятствий в ходе расследования причин авиакатастрофы, что не могло не отразиться на качестве его результатов, ввиду чего дело еще не готово к тому, чтобы его рассматривал суд, заявил голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого Олега Пулатова, на слушаниях по делу в понедельник.

"Количество проделанной в ходе расследования работы необязательно является показателем, что расследование оказалось успешным. Когда прокуратура зачитывала доклад, стало очевидным, что на пути к расследованию было огромное количество препятствий, которые усложнили данный процесс. Конечно, это не могло не отразиться на результатах расследования", - сказал адвокат.

В качестве примера он привел тот факт, что на месте авиакатастрофы не было проведено судебно-медицинской экспертизы и гособвинение не имело возможности оцепить место крушения.

"Спустя почти четыре месяца после катастрофы место ЧП оставалось нетронутым. Это значит, что доказательства могли быть утеряны, сфабрикованы или даже подброшены", - констатировал Ван Эйк.

Он напомнил, что только 30% обломков самолета были восстановлены и исследованы. "И было невозможно восстановить их так, чтобы провести полноценную судебно-медицинскую экспертизу", - добавил он.

Кроме того, защита обратила внимание на то, что в июле 2014 года голландская прокуратура не могла прослушивать телефонные разговоры и зависела в этом смысле от СБУ , которая предоставила записи только ополченцев самопровозглашенной ДНР

По его словам, также было очень сложно найти каких-либо свидетелей, которые непосредственно находились бы в зоне крушения в день трагедии, и заслушать их в то время.

"В Нидерландах никогда не рассматривали уголовные дела, где бы фигурировал запуск ракеты. В Нидерландах нет опыта проведения экспериментов по запуску ЗРК "Бук" или любой другой ракеты на высоте 10 км. У Нидерландов нет опыта в оценке повреждений, которые может нанести запуск ракеты такого типа пассажирскому самолету на высоте 10 км", - резюмировал ван Эйк.

"Таким образом, мы можем прийти к выводу, что дело в отношении нашего клиента (россиянина Олега Пулатова - ред.) еще далеко от рассмотрения в суде", - добавил адвокат.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска . Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.