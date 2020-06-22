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Минпросвещения представит проект о патриотическом воспитании
Законопроект по патриотическому воспитанию планируется представить к сентябрю и запустить с начала следующего года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:51
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество

Минпросвещения представит проект о патриотическом воспитании

13:51 22.06.2020
197
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРоссийский флаг на школьной доске
Российский флаг на школьной доске
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российский флаг на школьной доске. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Законопроект по патриотическому воспитанию планируется представить к сентябрю и запустить с начала следующего года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Сейчас мы по поручению президента РФ действительно разрабатываем проект по патриотическому воспитанию, он начнётся со следующего года... работа эта не завершена, я думаю, что в сентябре мы уже представим окончательный проект и его еще раз можно будет обсудить и тогда мы окончательно его примем до нового года", - заявил Кравцов журналистам.
Министр отметил, что федеральный проект будет служить ресурсной базой реализации законопроекта президента о воспитательной работе в школах.
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Кравцов отметил, что в рамках проекта обсуждается вопрос поддержки развития российского движения школьников, поддержки тех организаций, которые ведут воспитательные работы.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбразование - Общество
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