Минпросвещения представит проект о патриотическом воспитании

"Сейчас мы по поручению президента РФ действительно разрабатываем проект по патриотическому воспитанию, он начнётся со следующего года... работа эта не завершена, я думаю, что в сентябре мы уже представим окончательный проект и его еще раз можно будет обсудить и тогда мы окончательно его примем до нового года", - заявил Кравцов журналистам.