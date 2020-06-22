https://ria.ru/20200622/1573299430.html
Минпросвещения представит проект о патриотическом воспитании
Законопроект по патриотическому воспитанию планируется представить к сентябрю и запустить с начала следующего года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:51
2020-06-22T13:51
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
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https://ria.ru/20200507/1571120581.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество