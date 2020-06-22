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"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ
"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ, но серьезный их пересмотр в долгосрочных контрактах не планируется, сообщил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:48
россия
цены на нефть
газпром
газпром экспорт
природный газ
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РИА Новости
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россия, цены на нефть, газпром, газпром экспорт, природный газ, экономика

"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ

13:48 22.06.2020
3330
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ, но серьезный их пересмотр в долгосрочных контрактах не планируется, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев.
"В настоящий момент мы ведем переговоры с некоторыми нашими партнерами в плане пересмотра цен. Но следует учитывать, что долгосрочный контракт отражает долгосрочную цену. Поэтому факторы, которые действуют сейчас, возможно в ближайшие годы перестанут действовать, поэтому, безусловно, текущее истечение обстоятельств не может служить основанием для серьезного пересмотра действующих цен", - сказал Комлев в ходе телефонного звонка с инвесторами.
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