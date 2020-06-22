"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ

"В настоящий момент мы ведем переговоры с некоторыми нашими партнерами в плане пересмотра цен. Но следует учитывать, что долгосрочный контракт отражает долгосрочную цену. Поэтому факторы, которые действуют сейчас, возможно в ближайшие годы перестанут действовать, поэтому, безусловно, текущее истечение обстоятельств не может служить основанием для серьезного пересмотра действующих цен", - сказал Комлев в ходе телефонного звонка с инвесторами.