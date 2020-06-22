Прокуратура проверит челябинский онкоцентр, где выявили вспышку COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Прокуратура проведет проверку по факту выявления очага новой коронавирусной инфекции в челябинском областном онкоцентре, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщала пресс-служба минздрава региона, у 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. В связи с этим закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, урологическое и радиологическое гинекологическое отделения. Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. Также произведен забор анализов у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в полном объеме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия.

"По поручению прокурора области прокуратурой организована проверка по факту возникновения очага коронавирусной инфекции COVID-19 в госучреждении "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины", - говорится в сообщении.

В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения, уточняется в сообщении.

По данным минздрава, на утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случаев заболевания COVID-19 (новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки – 270. За прошедшие сутки выписан 101 человек. Всего 3301 пациент выздоровел и выписан из больниц.