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Прокуратура проверит челябинский онкоцентр, где выявили вспышку COVID-19
Прокуратура проведет проверку по факту выявления очага новой коронавирусной инфекции в челябинском областном онкоцентре, сообщил в понедельник пресс-центр... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
челябинская область
происшествия
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинская область, происшествия

Прокуратура проверит челябинский онкоцентр, где выявили вспышку COVID-19

13:45 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Прокуратура проведет проверку по факту выявления очага новой коронавирусной инфекции в челябинском областном онкоцентре, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала пресс-служба минздрава региона, у 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. В связи с этим закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, урологическое и радиологическое гинекологическое отделения. Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. Также произведен забор анализов у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в полном объеме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия.
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"По поручению прокурора области прокуратурой организована проверка по факту возникновения очага коронавирусной инфекции COVID-19 в госучреждении "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины", - говорится в сообщении.
В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения, уточняется в сообщении.
По данным минздрава, на утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случаев заболевания COVID-19 (новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки – 270. За прошедшие сутки выписан 101 человек. Всего 3301 пациент выздоровел и выписан из больниц.
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