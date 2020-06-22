В "Сахаэнерго" уточнили объем разлитого топлива в Якутии

Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии

Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объем разлитого топлива на электростанции в Якутии составляет 3,5 кубометра, заявили РИА Новости в "Сахаэнерго".

Ранее в понедельник представитель экстренных служб сообщил агентству, что в результате разгерметизации емкости с дизельным топливом произошел разлив более 22 кубометров нефтепродуктов, часть попала в реку Алазея.

"Объём разлитого топлива, по нашим данным, составляет 3,5 кубометра", - сказали в "Сахаэнерго".

Минэнерго РФ вчера также сообщало, что, по предварительной информации, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива.