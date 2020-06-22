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В "Сахаэнерго" уточнили объем разлитого топлива в Якутии
Объем разлитого топлива на электростанции в Якутии составляет 3,5 кубометра, заявили РИА Новости в "Сахаэнерго". РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:43
утечка дизтоплива в якутии
республика саха (якутия)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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утечка дизтоплива в якутии, республика саха (якутия), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

В "Сахаэнерго" уточнили объем разлитого топлива в Якутии

13:43 22.06.2020
323
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объем разлитого топлива на электростанции в Якутии составляет 3,5 кубометра, заявили РИА Новости в "Сахаэнерго".
Ранее в понедельник представитель экстренных служб сообщил агентству, что в результате разгерметизации емкости с дизельным топливом произошел разлив более 22 кубометров нефтепродуктов, часть попала в реку Алазея.
"Объём разлитого топлива, по нашим данным, составляет 3,5 кубометра", - сказали в "Сахаэнерго".
Минэнерго РФ вчера также сообщало, что, по предварительной информации, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива.
В воскресенье в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло дизтопливо. Из повреждённого резервуара объёмом 160 тонн топливо было перекачано в резервные ёмкости. Обстоятельства происшествия выясняются. По поручению прокуратуры республики организована проверка.
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Утечка дизтоплива в ЯкутииРеспублика Саха (Якутия)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
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