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В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели девочки
СК возбудил уголовное дело после того, как четырехлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, утонула в пруду в Воронежской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:43
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия

В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели девочки

13:43 22.06.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после того, как четырехлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, утонула в пруду в Воронежской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 июня четырехлетняя девочка с шестью родными братьями и сестрами находились у пруда на территории поселка Перелешинского Панинского района Воронежской области. Девочка, оставшись без присмотра родителей, оказалась в пруду и утонула.
"По предварительным данным, её родители, будучи на отдыхе с детьми, находились в состоянии алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти ребенка. Допрошены свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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