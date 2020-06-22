В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели девочки

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 июня четырехлетняя девочка с шестью родными братьями и сестрами находились у пруда на территории поселка Перелешинского Панинского района Воронежской области. Девочка, оставшись без присмотра родителей, оказалась в пруду и утонула.