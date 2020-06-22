В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели девочки

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после того, как четырехлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, утонула в пруду в Воронежской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 июня четырехлетняя девочка с шестью родными братьями и сестрами находились у пруда на территории поселка Перелешинского Панинского района Воронежской области. Девочка, оставшись без присмотра родителей, оказалась в пруду и утонула.
"По предварительным данным, её родители, будучи на отдыхе с детьми, находились в состоянии алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти ребенка. Допрошены свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.