В Якутии возбудили уголовное дело после утечки топлива

ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Якутии после утечки топлива с дизельной электростанции в селе Аргахтах Якутии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Как отметили в прокуратуре, установлено, что утечка топлива произошла из цистерны дизельной электростанции АО "Сахаэнерго" в результате ненадлежащего принятия мер по охране окружающей среды и промышленной безопасности.
"Утечка дизельного топлива произошла на прилегающую территорию дизельной электростанции, что привело к загрязнению почвы и реки Алазея. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган... По результатам их рассмотрения Колымским МСО СУ СК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли)", - говорится в сообщении.
В воскресенье в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло около 3,5 кубометров дизтоплива. Из повреждённого резервуара объёмом 160 тонн топливо было перекачано в резервные ёмкости. Обстоятельства происшествия выясняются. По поручению прокуратуры республики организована проверка.