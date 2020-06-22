В Якутии возбудили уголовное дело после утечки топлива

Как отметили в прокуратуре, установлено, что утечка топлива произошла из цистерны дизельной электростанции АО "Сахаэнерго" в результате ненадлежащего принятия мер по охране окружающей среды и промышленной безопасности.

В воскресенье в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло около 3,5 кубометров дизтоплива. Из повреждённого резервуара объёмом 160 тонн топливо было перекачано в резервные ёмкости. Обстоятельства происшествия выясняются. По поручению прокуратуры республики организована проверка.