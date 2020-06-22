СМИ: главный экономический советник Трампа покинет свой пост

Хассетт вернулся к должности советника в марте на фоне ухудшающейся экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Ранее он предупреждал, что безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, и выступал за увеличение расходов на борьбу с безработицей.