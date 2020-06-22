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СМИ: главный экономический советник Трампа покинет свой пост
Главный экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт покинет американскую администрацию летом, сообщает издание Axios со ссылкой на... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:39
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

СМИ: главный экономический советник Трампа покинет свой пост

13:39 22.06.2020
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© AP Photo / Evan VucciКевин Хассетт
Кевин Хассетт
© AP Photo / Evan Vucci
Кевин Хассетт. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Главный экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт покинет американскую администрацию летом, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Хассетт вернулся к должности советника в марте на фоне ухудшающейся экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Ранее он предупреждал, что безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, и выступал за увеличение расходов на борьбу с безработицей.
Отмечается, что Хассетт осуществляет услуги советника на безвозмездной основе, его нахождение на посту всегда планировалось как временное.
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Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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