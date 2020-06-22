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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:33
туризм
туризм
зарина догузова
новости - туризм
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владивосток
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калининград
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Догузова знает что еще есть Дальний Восток и там есть море!! Где тоже можно отдыхать, лучше чем в Сочи даже!!!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, зарина догузова, новости - туризм, сочи, владивосток, шереметьево (аэропорт), калининград, общество

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

13:34 22.06.2020 (обновлено: 15:33 22.06.2020)
102911
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже в Сочи
Туристы отдыхают на пляже в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Туристы отдыхают на пляже в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона", — приводят слова главы ведомства в пресс-службе Ростуризма.

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Комментируя отправку первых авиарейсов в Сочи, Догузова подчеркнула, что главной задачей на лето 2020 года считает безопасный и доступный отдых для российских граждан от Калининграда до Владивостока.
Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов. Вылет рейса состоялся в 01:05 из терминала B, второй рейс авиакомпании по данному маршруту вылетел из "Шереметьево" в 01:10.
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ТуризмТуризмЗарина ДогузоваНовости - ТуризмСочиВладивостокШереметьево (аэропорт)КалининградОбщество
Популярные комментарии
Догузова знает что еще есть Дальний Восток и там есть море!! Где тоже можно отдыхать, лучше чем в Сочи даже!!!
22 июня, 13:37
Максим Буланов
841101
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