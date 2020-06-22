Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573298174.html
В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"
"Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:39
россия
германия
северный поток — 2
газпром
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/29/1555332982_0:450:2816:2033_1400x0_80_0_0_999435554287eb9ea4466413c446ad72.jpg
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
7
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/29/1555332982_0:450:2816:2033_1400x0_80_0_0_999435554287eb9ea4466413c446ad72.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155533/29/1555332982_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_290a3f8d7b6e2c30d28e569466fd5105.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/29/1555332982_16:0:2064:2048_1400x0_80_0_0_e1777a5de8e9028a218f983373ce1d14.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, германия, северный поток — 2, газпром, экономика

В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"

13:39 22.06.2020
27561
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
"Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020-го - начале 2021 года", сказал он.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
Он при этом напомнил, что проект сейчас находится под давлением, поэтому "Газпром" достаточно ограничен в представлении информации о нём.
1711734617
Обсудить 7
РоссияГерманияСеверный поток — 2ГазпромЭкономика
Рекомендуем
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Источник раскрыл планы российских нефтяников по поставкам в Белоруссию
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Константин Сивков
Эксперт оценил отказ России от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Взорванный немцами мост через Оку в Орле
В Орловской области нашли колодец, куда сбрасывали детей из концлагеря
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
"Сумасшедший пузырь": фондовый рынок США признали угрозой мировым биржам
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник сообщил о прекращении дела против компании Nginx
Полиция
Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Die Welt: в России нашли способ достроить "Северный поток — 2"
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния