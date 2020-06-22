https://ria.ru/20200622/1573298174.html
В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"
"Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:39
2020-06-22T13:39
россия
германия
северный поток — 2
газпром
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, северный поток — 2, газпром, экономика