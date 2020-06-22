В Красноярском крае экс-замглавы МВД осудили за непостроенный изолятор

КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Суд признал виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий бывшего заместителя начальника ГУМВД по Красноярскому краю и приговорил его к 5 годам условного срока за то , что он подписал акты приемки о строительстве изолятора временного содержания в Норильске, который до сих пор не построен, сообщает ГСУСК региона.
"Следствием и судом установлено, что в конце 2012 года заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю подписал акты приемки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически невыполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД города Норильска. Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании вышеуказанных актов с расчетного счета ГУ МВД России по Красноярскому краю, составила более 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным СК, получив указанные денежные средства, подрядная организация не выполнила оплаченные строительные работы. Изолятор временного содержания в Норильске "до настоящего времени не построен, ущерб, причиненный ГУ МВД России по Красноярскому краю, не возмещен".
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно", - сообщает региональный главк СК.
По его данным, приговор в законную силу не вступил.