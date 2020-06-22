В Красноярском крае экс-замглавы МВД осудили за непостроенный изолятор

"Следствием и судом установлено, что в конце 2012 года заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю подписал акты приемки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически невыполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД города Норильска. Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании вышеуказанных актов с расчетного счета ГУ МВД России по Красноярскому краю, составила более 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.