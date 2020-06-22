СК завел дело из-за разрушения здания детсада в Калмыкии

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований федерального законодательства при строительстве детского сада "Алтн Булг" по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", - говорится в сообщении.