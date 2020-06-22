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СК завел дело из-за разрушения здания детсада в Калмыкии
Следователи возбудили уголовное дело после разрушения здания детского сада "Алтн Булг", построенного в селе Троицкое Калмыкии пять лет назад за бюджетные... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:27
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
целинный район
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, целинный район, происшествия

СК завел дело из-за разрушения здания детсада в Калмыкии

13:27 22.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после разрушения здания детского сада "Алтн Булг", построенного в селе Троицкое Калмыкии пять лет назад за бюджетные средства, сообщает СУСК России по республике.
По версии следствия, садик был построен в 2015 году за "значительные денежные средства", выделенные из республиканского бюджета и бюджета Целинного района. При этом, как считает СК, подрядная и субподрядная организации при строительстве нарушили градостроительное законодательство и техрегламенты, что повлекло деформацию конструкций здания.
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Как уточнили РИА Новости в ведомстве, речь идет о многочисленных трещинах в стенах и основании здания детского сада. В настоящее время он закрыт.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований федерального законодательства при строительстве детского сада "Алтн Булг" по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", - говорится в сообщении.
Следователи планируют назначить строительно-техническую экспертизу, чтобы установить причины разрушения здания.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика КалмыкияЦелинный районПроисшествия
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