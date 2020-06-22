https://ria.ru/20200622/1573296965.html
Гитлеровцы хотели создать свою разведшколу в Керчи и обучать там женщин
Гитлеровское командование планировало создать в Керчи разведывательную школу с целью подготовки агентов для действий в тылу Красной армии, в том числе набирать... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:23
2020-06-22T13:47
керчь
общество
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РИА Новости
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керчь, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Гитлеровское командование планировало создать в Керчи разведывательную школу с целью подготовки агентов для действий в тылу Красной армии, в том числе набирать женщин, заманивая их подарками, свидетельствует один из документов, рассекреченных УФСБ по республике Крым и городу Севастополю, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В День памяти и скорби эти материалы переданы в государственный архив республики. Среди них - отчет о работе НКВД Крыма на Керченском полуострове с 1 января по 14 мая 1942 года.
"По делу арестованной нами группы женщин (некоторые из них были техническими служащими гестапо в Керчи) Бейгуловой 1920 года рождения, русской, комсомолки, служившей фельдшерицей в 320 стрелковой дивизии и дезертировавшей из Красной армии в ноябре 1941 года, и местных девушек Железняк, Егоровой, Тальгрен и Тюриной установлено, что гестапо намеревалось открыть в Керчи разведшколу по подготовке шпионов для засылки в тыл Красной армии и что все названные предназначались в эту школу", - говорится в отчете.
Согласно отчету, "гестаповцы вошли в связь с этими женщинами, подносили им подарки, деньги, затем склонили их к выполнению заданий по выявлению партизан и партийно-советских работников".
"Бейгулова бежала с немцами, затем возвратилась в Керчь в последние дни прошлого года при обстоятельствах, указывающих, что она пришла со шпионскими целями", - писали чекисты. "Следствие по этому делу продолжается", - указывалось в отчете.