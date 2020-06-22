Гитлеровцы хотели создать свою разведшколу в Керчи и обучать там женщин

"По делу арестованной нами группы женщин (некоторые из них были техническими служащими гестапо в Керчи) Бейгуловой 1920 года рождения, русской, комсомолки, служившей фельдшерицей в 320 стрелковой дивизии и дезертировавшей из Красной армии в ноябре 1941 года, и местных девушек Железняк, Егоровой, Тальгрен и Тюриной установлено, что гестапо намеревалось открыть в Керчи разведшколу по подготовке шпионов для засылки в тыл Красной армии и что все названные предназначались в эту школу", - говорится в отчете.