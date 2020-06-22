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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:22
гидрометцентр
москва
общество
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
гидрометцентр, москва, общество

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

13:22 22.06.2020
2516
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о грозе в столице и области действует с 21.00 22 июня до 21.00 23 июня. Предупреждение о дожде - с 09.00 23 июня до 21.00 23 июня.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вчера, 05:51
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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