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Россиянин сообщил, что смог получить налоговый вычет на мужа
ЛГБТ-активист Игорь Кочетков получил налоговый вычет по расходам на страхование своего супруга Кирилла Федорова. Об этом он сообщил на своей странице в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:26
лгбт-сообщество
общество
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Что за бред? У нас запрещены однополые браки!!!!!!! Если это провокатор, пинков ему, если это так, то тех кто осуществил выплату, к ответственности!!!! Извращенцы охамели!!! Кстати, у нас запрещена реклама этих извращенцев. Если человек себя так публично называет, он нарушает закон.
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... и того кто напечатал данную новость, так же следует проверить на предмет "рекламности" данногог материала
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РИА Новости
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353
60
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60
лгбт-сообщество, общество

Россиянин сообщил, что смог получить налоговый вычет на мужа

13:20 22.06.2020 (обновлено: 13:26 22.06.2020)
6208
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ЛГБТ-активист Игорь Кочетков получил налоговый вычет по расходам на страхование своего супруга Кирилла Федорова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Кочетков объяснил, что в прошлом году оформил на Федорова страховку. По российскому законодательству, россияне, состоящие в браке, могут оформить вычеты на некоторые расходы, понесенные в интересах супруга.
Российский паспорт
28 января 2018, 22:35
В СПЧ прокомментировали ситуацию со штампами в паспортах гей-пары из Москвы
Кочетков заполнил налоговую декларацию и приложил нотариально заверенный перевод американского свидетельства о браке (пара оформила отношения в 2017 году). Налоговая инспекция провела камеральную проверку, подтвердила сумму вычета и перечислила деньги.
В начале 2018 году в одном из московских многофункциональных центров в паспорта двух мужчин поставили штамп о заключении ими брака. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко поженились в Дании, а после возвращения домой подали в МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. Позже стало известно, что паспорта мужчин аннулируют, а сотрудницу, поставившую штампы, уволят.
1113701843
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ЛГБТ-сообществоОбщество
Популярные комментарии
Что за бред? У нас запрещены однополые браки!!!!!!! Если это провокатор, пинков ему, если это так, то тех кто осуществил выплату, к ответственности!!!! Извращенцы охамели!!! Кстати, у нас запрещена реклама этих извращенцев. Если человек себя так публично называет, он нарушает закон.
22 июня, 13:31
Арсений Новиков
2120006
... и того кто напечатал данную новость, так же следует проверить на предмет "рекламности" данногог материала
22 июня, 13:35
Арина Жанжора
1000005
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