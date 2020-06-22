Россиянин сообщил, что смог получить налоговый вычет на мужа

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ЛГБТ-активист Игорь Кочетков получил налоговый вычет по расходам на страхование своего супруга Кирилла Федорова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Кочетков объяснил, что в прошлом году оформил на Федорова страховку. По российскому законодательству, россияне, состоящие в браке, могут оформить вычеты на некоторые расходы, понесенные в интересах супруга.
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Кочетков заполнил налоговую декларацию и приложил нотариально заверенный перевод американского свидетельства о браке (пара оформила отношения в 2017 году). Налоговая инспекция провела камеральную проверку, подтвердила сумму вычета и перечислила деньги.
В начале 2018 году в одном из московских многофункциональных центров в паспорта двух мужчин поставили штамп о заключении ими брака. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко поженились в Дании, а после возвращения домой подали в МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. Позже стало известно, что паспорта мужчин аннулируют, а сотрудницу, поставившую штампы, уволят.