Участники международного комитета по Ливии обсудят прекращение огня

КАИР, 22 июн - РИА Новости. Участники международного комитета по Ливии обсудят в ходе заседания в видеоформате, которое состоится в понедельник, последние события в стране и переговоры сторон с целью достижения постоянного прекращения огня, заявил РИА Новости представитель миссии ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) Жан Алам.
"Все страны-участницы и региональные организации, присутствовавшие на Берлинской конференции, получили приглашение принять участие в заседании высокого уровня вместе со Швейцарией и Нидерландами, которые ранее были сопредседателями рабочей группы по международному гуманитарному праву и закону о правах человека - одной из рабочих групп, которые действуют под руководством международного комитета по наблюдению по Ливии", - сообщил Алам.
"Участники обсудят последние события в Ливии, выполнение итоговых положений Берлинской конференции и пути продвижения, в том числе поддержку миссии ООН по поддержке Ливии и нынешние переговоры ливийских сторон в рамках военного комитета (5 + 5), с целью достижения постоянного прекращения огня", - подчеркнул представитель миссии ООН.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.