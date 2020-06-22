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Участники международного комитета по Ливии обсудят прекращение огня
Участники международного комитета по Ливии обсудят в ходе заседания в видеоформате, которое состоится в понедельник, последние события в стране и переговоры... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:15
обострение конфликта в ливии
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, лига арабских государств, ливия, оон, сша, берлин (город), в мире

Участники международного комитета по Ливии обсудят прекращение огня

13:15 22.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
КАИР, 22 июн - РИА Новости. Участники международного комитета по Ливии обсудят в ходе заседания в видеоформате, которое состоится в понедельник, последние события в стране и переговоры сторон с целью достижения постоянного прекращения огня, заявил РИА Новости представитель миссии ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) Жан Алам.
Ранее Лига арабских государств (ЛАГ) заявила, что проведет в понедельник заседание международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января.
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"Все страны-участницы и региональные организации, присутствовавшие на Берлинской конференции, получили приглашение принять участие в заседании высокого уровня вместе со Швейцарией и Нидерландами, которые ранее были сопредседателями рабочей группы по международному гуманитарному праву и закону о правах человека - одной из рабочих групп, которые действуют под руководством международного комитета по наблюдению по Ливии", - сообщил Алам.
"Участники обсудят последние события в Ливии, выполнение итоговых положений Берлинской конференции и пути продвижения, в том числе поддержку миссии ООН по поддержке Ливии и нынешние переговоры ливийских сторон в рамках военного комитета (5 + 5), с целью достижения постоянного прекращения огня", - подчеркнул представитель миссии ООН.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЛига арабских государствЛивияООНСШАБерлин (город)В мире
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