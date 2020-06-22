Участники международного комитета по Ливии обсудят прекращение огня

Лавров и Боррель заявили о важности прекращения огня в Ливии

Лавров и Боррель заявили о важности прекращения огня в Ливии

"Участники обсудят последние события в Ливии, выполнение итоговых положений Берлинской конференции и пути продвижения, в том числе поддержку миссии ООН по поддержке Ливии и нынешние переговоры ливийских сторон в рамках военного комитета (5 + 5), с целью достижения постоянного прекращения огня", - подчеркнул представитель миссии ООН.