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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200622/1573296361.html
В РПЦ предложили курьерам создать профсоюз имени Сергея Захарова
Курьерам интернет-магазинов стоит объединиться в профессиональное движение и назвать его в честь курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:26
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр щипков, александр добровинский, общество

В РПЦ предложили курьерам создать профсоюз имени Сергея Захарова

13:13 22.06.2020 (обновлено: 16:26 22.06.2020)
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© Фото : фото предоставлено Александром ЩипковымПервый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
© Фото : фото предоставлено Александром Щипковым
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Курьерам интернет-магазинов стоит объединиться в профессиональное движение и назвать его в честь курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, считает первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
Комментируя в эфире телеканала "Спас" сложившуюся ситуацию вокруг Ефремова, он обратил внимание на то, что ряд представителей общественности стремится сейчас выставить актера "не виновником, а жертвой трагедии".
"Я бы предложил всем курьерам, которые пешком развозят товар, которые развозят на своих автомобилях товары по домам москвичей и жителей России, объединиться в целое движение и назвать его именем погибшего Сергея Захарова. Я думаю, это будет самый правильный ответ и хорошая память о погибшем человеке", - заявил Щипков.
Он признал, что сегодня работа курьера, особенно в условиях пандемии, "очень важна и очень сложна, очень трудна". "А платят им, как вы и догадываетесь, очень и очень мало", - добавил замглавы синодального отдела, отметив, что в данном случае высказывает свое личное мнение.
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Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ЩипковАлександр ДобровинскийОбщество
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