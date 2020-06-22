В РПЦ предложили курьерам создать профсоюз имени Сергея Захарова

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Курьерам интернет-магазинов стоит объединиться в профессиональное движение и назвать его в честь курьера Курьерам интернет-магазинов стоит объединиться в профессиональное движение и назвать его в честь курьера Сергея Захарова , погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова , считает первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков

Комментируя в эфире телеканала "Спас" сложившуюся ситуацию вокруг Ефремова, он обратил внимание на то, что ряд представителей общественности стремится сейчас выставить актера "не виновником, а жертвой трагедии".

"Я бы предложил всем курьерам, которые пешком развозят товар, которые развозят на своих автомобилях товары по домам москвичей и жителей России, объединиться в целое движение и назвать его именем погибшего Сергея Захарова. Я думаю, это будет самый правильный ответ и хорошая память о погибшем человеке", - заявил Щипков.

Он признал, что сегодня работа курьера, особенно в условиях пандемии, "очень важна и очень сложна, очень трудна". "А платят им, как вы и догадываетесь, очень и очень мало", - добавил замглавы синодального отдела, отметив, что в данном случае высказывает свое личное мнение.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.