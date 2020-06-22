СМИ: работницы нацоперы "Эстония" обвинили директора в домогательствах

"Корреспондент издания пообщалась с десятком бывшим и действующих работниц "Эстонии", которые уверяют, что директор театра годами унижал своих коллег-женщин, делал неуместные сексуальные комментарии и пытался их "щупать", - пишет Eesti Ekspress.

Сам Мяэ все обвинения отрицает. "Это наговор", - сказал изданию директор, добавив, что обвинить таким образом человека может каждый, и если все действительно было так, как рассказывают женщины, им следует обратиться в суд.