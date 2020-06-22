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https://ria.ru/20200622/1573296217.html
СМИ: работницы нацоперы "Эстония" обвинили директора в домогательствах
Бывшие и нынешние работницы национального оперного театра "Эстония" обвиняют его директора Айвара Мяэ в унижении женщин, неуместных шутках и комментариях, а... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
москва, таллин, в мире

СМИ: работницы нацоперы "Эстония" обвинили директора в домогательствах

13:10 22.06.2020 (обновлено: 13:31 22.06.2020)
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CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн - РИА Новости. Бывшие и нынешние работницы национального оперного театра "Эстония" обвиняют его директора Айвара Мяэ в унижении женщин, неуместных шутках и комментариях, а также в домогательствах, сообщило в понедельник издание Eesti Ekspress.
"Корреспондент издания пообщалась с десятком бывшим и действующих работниц "Эстонии", которые уверяют, что директор театра годами унижал своих коллег-женщин, делал неуместные сексуальные комментарии и пытался их "щупать", - пишет Eesti Ekspress.
Сам Мяэ все обвинения отрицает. "Это наговор", - сказал изданию директор, добавив, что обвинить таким образом человека может каждый, и если все действительно было так, как рассказывают женщины, им следует обратиться в суд.
Шестидесятилетний Айвар Мяэ руководит театром с 2009 года. Он является лауреатом различных премий, награжден высоким орденом "Белой звезды" и имеет серьезные заслуги перед театром. В 2019 году национальная опера "Эстония" под руководством Мяэ впервые за 30 лет выступила с гастролями на сцене Большого театра в Москве.
Оксфордский университет
20 мая, 09:55
В британских вузах рассказали о мерах по борьбе с домогательствами
Портал эстонского телерадиовещания ERR сообщил в понедельник, что совет Национальной оперы "Эстония" соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить обвинения в домогательствах, прозвучавшие в адрес Мяэ. Дата заседания пока не определена.
Национальная опера "Эстония" - театр оперы и балета, ведущий свою историю с 1865 года, когда в Таллине было основано музыкально-певческое общество "Эстония". За всю историю существования у театра было несколько названий: Театр оперы и балета "Эстония", Государственный театр оперы и балета Эстонской ССР и другие. С 1998 года театр официально называется Национальная опера "Эстония".
Вид Москвы
14 мая, 12:47
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2101022
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