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Хабаровский губернатор поручил разобраться с вечеринками в ресторанах
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил разобраться с вечеринками, которые устроили на прошедших выходных в трех ресторанах Хабаровска, сообщили... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей фургал, хабаровск, хабаровский край, общество

Хабаровский губернатор поручил разобраться с вечеринками в ресторанах

13:09 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил разобраться с вечеринками, которые устроили на прошедших выходных в трех ресторанах Хабаровска, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.
C 11 июля в крае началось поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, снят режим самоизоляции для жителей моложе 65 лет, открылись некоторые магазины промышленных товаров, дежурные группы во всех детсадах. С 18 июня разрешено открывать летние кафе, обслуживать посетителей в помещениях ресторанов и кафе запрещено. Массовые мероприятия запрещены в крае до 1 июля.
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"Прошу юридический отдел посмотреть, какие у нас есть возможности привлечь к ответственности заведения, которые грубейше нарушили все мыслимые и немыслимые правила, спровоцировали ненужные кривотолки, создали ажиотаж и подставили под удар законопослушные предприятия, которые работают в рамках правовой системы. Речь идет о трех заведениях, думаю, социальные сети все смотрели", - сказал Фургал на заседании оперативного штаба, видеозапись которого предоставила пресс-служба.
Как отметил губернатор, в одном из ресторанов на летней веранде была устроена вечеринка, веселье также организовали в двух других ресторанах, где нет летних веранд, а значит, они не имеют права работать.
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"Если есть такая возможность, эти заведения надо просто закрыть до момента завершения пандемии", - сказал губернатор.
Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева сообщила, что управление готовит обращение в полицию по проведению проверок предприятий общественного питания, которые позволяют себе работать за закрытыми дверями, рассылают через соцсети информацию.
Обращение в полицию по поводу несанкционированных вечеринок уже направила мэрия Хабаровска.
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"В полицию направлено обращение с приложенными картинками с сайтов. Полиция планирует провести рейды, будем контактировать с полицией. Если власти края поддержат, мы можем внеси изменения в положение о выдаче разрешения на веранду, и тем заведениям, где были подтверждены нарушения на открытых верандах в период коронавирусной инфекции, в будущем году не будем выдавать разрешения", - сказала на заседании штаба вице-мэр Ирина Шапиро.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалХабаровскХабаровский крайОбщество
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