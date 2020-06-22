Хабаровский губернатор поручил разобраться с вечеринками в ресторанах

C 11 июля в крае началось поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, снят режим самоизоляции для жителей моложе 65 лет, открылись некоторые магазины промышленных товаров, дежурные группы во всех детсадах. С 18 июня разрешено открывать летние кафе, обслуживать посетителей в помещениях ресторанов и кафе запрещено. Массовые мероприятия запрещены в крае до 1 июля.

"Прошу юридический отдел посмотреть, какие у нас есть возможности привлечь к ответственности заведения, которые грубейше нарушили все мыслимые и немыслимые правила, спровоцировали ненужные кривотолки, создали ажиотаж и подставили под удар законопослушные предприятия, которые работают в рамках правовой системы. Речь идет о трех заведениях, думаю, социальные сети все смотрели", - сказал Фургал на заседании оперативного штаба, видеозапись которого предоставила пресс-служба.

Как отметил губернатор, в одном из ресторанов на летней веранде была устроена вечеринка, веселье также организовали в двух других ресторанах, где нет летних веранд, а значит, они не имеют права работать.

"Если есть такая возможность, эти заведения надо просто закрыть до момента завершения пандемии", - сказал губернатор.

Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева сообщила, что управление готовит обращение в полицию по проведению проверок предприятий общественного питания, которые позволяют себе работать за закрытыми дверями, рассылают через соцсети информацию.

Обращение в полицию по поводу несанкционированных вечеринок уже направила мэрия Хабаровска.

"В полицию направлено обращение с приложенными картинками с сайтов. Полиция планирует провести рейды, будем контактировать с полицией. Если власти края поддержат, мы можем внеси изменения в положение о выдаче разрешения на веранду, и тем заведениям, где были подтверждены нарушения на открытых верандах в период коронавирусной инфекции, в будущем году не будем выдавать разрешения", - сказала на заседании штаба вице-мэр Ирина Шапиро.