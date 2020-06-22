В Москве стали чаще замечать лосей

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лосей стали чаще замечать в Москве, причины тому - уменьшение числа автомобилей на дорогах и людей на улицах в период самоизоляции, а также сезонная миграция, поиск пищи и надоедливые насекомые, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Пока входы в парки и природные территории были ограничены, жизнь в них не останавливалась. Без людей в них отлично чувствовали себя животные, которые обитают в городе. Заметно осмелев и не испытывая стресса от присутствия человека, они стали чаще выходить в город. Москвичи регулярно замечали лис, зайцев и даже гуляющих по улицам лосей. К слову, только за последний месяц лосей видели не только на улицах столицы, но и Подмосковья, Тулы, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода и других городов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории, прилегающие к ареалу обитания, лоси выходили и раньше. Но в период самоизоляции были закрыты для посещения не только парки и природные объекты, еще было и значительно меньше машин на дорогах, поэтому лоси без опаски выходили за пределы парка. Но есть и ряд других причин. Конец весны-начало лета — пик миграции лосей. Также лоси могут перемещаться в поисках пищи. А еще с потеплением обильно появляются насекомые, которые беспокоят лосей, попадают им в дыхательные пути, и животные иногда выходят на продуваемую местность — поле или дорогу.
При этом в департаменте отмечают, что режим самоизоляции не повлиял на популяцию лосей. "Популяция лосей в городе стабильна, ее можно разделить условно на две части: лоси, обитающие в национальном парке "Лосиный остров" и прилегающих к нему зелёных территориях, другие живут на территории ТиНАО. Режим самоизоляции не повлиял на численность и на течение жизни лосей. Все остается в пределах стабильности", - цитируют в пресс-службе начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова.
Уточняется, что чаще всего лосей в Москве замечают рядом с национальным парком "Лосиный остров" на северо-востоке города. Очень часто лосей видят в парке "Сокольники", и на территории "Лосиного острова" вдоль Ярославского шоссе и МКАДа.
"Лоси — не хищные животные, но не стоит забывать, что они дикие. Поведение лося непредсказуемо, особенно в незнакомой обстановке города или на проезжей дороге. Испытывая стресс, животное может защищаясь нанести травмы человеку. В отличие от лошадей, лоси бьют передними ногами, поэтому близко подходить к ним не стоит. Главное — не напугать животное. Иначе убегая, оно может от испуга навредить как себе, так и окружающим", - рассказывает Бурмистров, его слова приводятся в материале.
Отмечается, что при случайной встрече не стоит пытаться покормить лося, так как это может быть опасно и в летний период естественной кормовой базы у лосей предостаточно. А если животному нужна помощь, то ему необходимо помочь, но доверить это специалистам. Для это можно позвонить в приемную мэрии Москвы по телефону +7 (495)-777-77-77. На место приедут специалисты и помогут животному, отвезут в ветеринарную клинику, поместят в реабилитационный центр и при возможности вернут в привычную для него природную среду.