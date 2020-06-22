Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573296072.html
В Москве стали чаще замечать лосей
Лосей стали чаще замечать в Москве, причины тому - уменьшение числа автомобилей на дорогах и людей на улицах в период самоизоляции, а также сезонная миграция,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:09
тинао
"сокольники"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571673474_0:81:3068:1807_1400x0_80_0_0_da99a4216a3fb239e77ad679ed0adec7.jpg
https://ria.ru/20200526/1572030582.html
https://ria.ru/20200520/1571718889.html
https://ria.ru/20200319/1568825182.html
тинао
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571673474_0:81:3068:1807_1400x0_80_0_0_da99a4216a3fb239e77ad679ed0adec7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571673474_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_f5fb205d3747a670a330c76a4af146ed.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571673474_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_83a6acf7b576b8c86f0b2c9caefbde7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тинао, "сокольники", москва, общество

В Москве стали чаще замечать лосей

13:09 22.06.2020
119
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛось
Лось
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лось. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лосей стали чаще замечать в Москве, причины тому - уменьшение числа автомобилей на дорогах и людей на улицах в период самоизоляции, а также сезонная миграция, поиск пищи и надоедливые насекомые, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Пока входы в парки и природные территории были ограничены, жизнь в них не останавливалась. Без людей в них отлично чувствовали себя животные, которые обитают в городе. Заметно осмелев и не испытывая стресса от присутствия человека, они стали чаще выходить в город. Москвичи регулярно замечали лис, зайцев и даже гуляющих по улицам лосей. К слову, только за последний месяц лосей видели не только на улицах столицы, но и Подмосковья, Тулы, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода и других городов", - говорится в сообщении.
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
26 мая, 21:10Распространение нового коронавируса
Власти Москвы рассказали о порядке посещения приютов для животных
Отмечается, что на территории, прилегающие к ареалу обитания, лоси выходили и раньше. Но в период самоизоляции были закрыты для посещения не только парки и природные объекты, еще было и значительно меньше машин на дорогах, поэтому лоси без опаски выходили за пределы парка. Но есть и ряд других причин. Конец весны-начало лета — пик миграции лосей. Также лоси могут перемещаться в поисках пищи. А еще с потеплением обильно появляются насекомые, которые беспокоят лосей, попадают им в дыхательные пути, и животные иногда выходят на продуваемую местность — поле или дорогу.
При этом в департаменте отмечают, что режим самоизоляции не повлиял на популяцию лосей. "Популяция лосей в городе стабильна, ее можно разделить условно на две части: лоси, обитающие в национальном парке "Лосиный остров" и прилегающих к нему зелёных территориях, другие живут на территории ТиНАО. Режим самоизоляции не повлиял на численность и на течение жизни лосей. Все остается в пределах стабильности", - цитируют в пресс-службе начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова.
Фенеки в подмосковном центре передержки животных
20 мая, 11:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Дикие, но симпатичные. Истории экзотических животных в Москве
Уточняется, что чаще всего лосей в Москве замечают рядом с национальным парком "Лосиный остров" на северо-востоке города. Очень часто лосей видят в парке "Сокольники", и на территории "Лосиного острова" вдоль Ярославского шоссе и МКАДа.
"Лоси — не хищные животные, но не стоит забывать, что они дикие. Поведение лося непредсказуемо, особенно в незнакомой обстановке города или на проезжей дороге. Испытывая стресс, животное может защищаясь нанести травмы человеку. В отличие от лошадей, лоси бьют передними ногами, поэтому близко подходить к ним не стоит. Главное — не напугать животное. Иначе убегая, оно может от испуга навредить как себе, так и окружающим", - рассказывает Бурмистров, его слова приводятся в материале.
Отмечается, что при случайной встрече не стоит пытаться покормить лося, так как это может быть опасно и в летний период естественной кормовой базы у лосей предостаточно. А если животному нужна помощь, то ему необходимо помочь, но доверить это специалистам. Для это можно позвонить в приемную мэрии Москвы по телефону +7 (495)-777-77-77. На место приедут специалисты и помогут животному, отвезут в ветеринарную клинику, поместят в реабилитационный центр и при возможности вернут в привычную для него природную среду.
Ондатра
19 марта, 10:05Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Ондатры лидируют по численности среди диких животных Новой Москвы
020000
Обсудить 0
ТиНАО"Сокольники"МоскваОбщество
Рекомендуем
Стрекоза на шаре
Стрекозы начали расправлять крылья на московских прудах
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске
Врачи
В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
В Якутии на месте ЧП установили около 200 метров боновых заграждений
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
В РПЦ предложили курьерам создать профсоюз имени Сергея Захарова
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
В "Сахаэнерго" уточнили объем разлитого топлива в Якутии
Москва
Москвичи предложили идеи по совершенствованию транспортной системы
Мужчина с ноутбуком
Россиянин сообщил, что смог получить налоговый вычет на мужа
Спасатель-кинолог Юлия Тихонова вместе со своим служебным псом Даней
Собаки как люди: будни четвероногих спасателей
Города России. Челябинск
В Челябинской области завершили длительное строительство водоканала
Пустая могила
В Приморье опровергли данные о проведении соревнования по копанию могил
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Елена Малышева
Малышева показала переболевшую COVID-19 мать
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии продолжаются поиски тела отца, скрывшегося с детьми осенью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния