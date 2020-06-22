В Москве стали чаще замечать лосей

"Пока входы в парки и природные территории были ограничены, жизнь в них не останавливалась. Без людей в них отлично чувствовали себя животные, которые обитают в городе. Заметно осмелев и не испытывая стресса от присутствия человека, они стали чаще выходить в город. Москвичи регулярно замечали лис, зайцев и даже гуляющих по улицам лосей. К слову, только за последний месяц лосей видели не только на улицах столицы, но и Подмосковья, Тулы, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода и других городов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории, прилегающие к ареалу обитания, лоси выходили и раньше. Но в период самоизоляции были закрыты для посещения не только парки и природные объекты, еще было и значительно меньше машин на дорогах, поэтому лоси без опаски выходили за пределы парка. Но есть и ряд других причин. Конец весны-начало лета — пик миграции лосей. Также лоси могут перемещаться в поисках пищи. А еще с потеплением обильно появляются насекомые, которые беспокоят лосей, попадают им в дыхательные пути, и животные иногда выходят на продуваемую местность — поле или дорогу.