Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573296022.html
В МИД Китая оценили ситуацию вокруг СВПД
Оказание максимального давления на Тегеран никак не поможет в урегулировании ситуации вокруг ядерной проблемы Ирана и не устранит озабоченность сторон, заявил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:12
чжао лицзянь
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
казем гариб-абади
михаил ульянов
мид германии
магатэ
мид кнр
франция
тегеран (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_553fdb23db72092329aab962263cc7ce.jpg
https://ria.ru/20200619/1573184602.html
https://ria.ru/20200617/1573078874.html
франция
тегеран (город)
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_553fdb23db72092329aab962263cc7ce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_282:241:2692:2048_1400x0_80_0_0_e06fcbcb93caf2591c350cadbe1561dd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_432:356:2124:2048_1400x0_80_0_0_71d6e9d198c6bd62f18dac33db102cf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), казем гариб-абади, михаил ульянов, мид германии, магатэ, мид кнр, франция, тегеран (город), вена, в мире

В МИД Китая оценили ситуацию вокруг СВПД

13:08 22.06.2020 (обновлено: 13:12 22.06.2020)
280
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Оказание максимального давления на Тегеран никак не поможет в урегулировании ситуации вокруг ядерной проблемы Ирана и не устранит озабоченность сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявление "евротройки".
Ранее главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании настоятельно призвали Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация. В заявлении подчеркивается, что "евротройка" с большой озабоченностью приняла к сведению, что Иран в течение многих месяцев препятствует затребованному доступу инспекторов МАГАТЭ, таким образом, организация не может реализовать свой мандат.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
19 июня, 13:38
В МИД Германии оценили важность СВПД
"Мы обратили внимание, что главы МИД трех европейских стран подтвердили свою приверженность сохранению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.) и призвали к полному выполнению резолюции 2231 СБ ООН (по иранской ядерной проблеме - ред.). Считаем, что стратегия оказания на Иран максимального давления не поможет устранить озабоченности сторон, связанные с иранской ядерной проблемой", - заявил дипломат.
По его словам, попытки в одностороннем порядке инициировать в СБ ООН механизм быстрого возобновления санкций приведет к тяжелым последствиям, эти действия идут вразрез с усилиями по защите СВПД.
"Китай готов работать совместно с международным сообществом, включая ЕС, строго соблюдать СВПД и резолюции СБ ООН, поддерживать мультилатерализм, а также содействовать политическому и дипломатическому решению иранской ядерной проблемы. Одновременно с этим Китай намерен решительно защищать свои законные права и интересы", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ
17 июня, 17:27
В МИД осудили действия противников СВПД
В прошлую пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Россия не видит никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, которых касается резолюция МАГАТЭ.
220020
Обсудить 0
Чжао ЛицзяньСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Казем Гариб-АбадиМихаил УльяновМИД ГерманииМАГАТЭМИД КНРФранцияТегеран (город)ВенаВ мире
Рекомендуем
Взрыв межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон, Северная Корея
В Южной Корее оценили ситуацию в регионе
Константин Сивков
Эксперт оценил отказ России от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане
Порт Таллина
СМИ: работницы нацоперы "Эстония" обвинили директора в домогательствах
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Военные в Ливии
Участники международного комитета по Ливии обсудят прекращение огня
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
В РПЦ предложили курьерам создать профсоюз имени Сергея Захарова
Тест на коронавирус
В Нидерландах оценили вероятность второй волны коронавируса
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"
Тегеран
В Иране выявили 2573 новых случая коронавируса за сутки
Кевин Хассетт
СМИ: главный экономический советник Трампа покинет свой пост
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Саммит ЕС-Китай проходит в режиме видеоконференции
Врачи
В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Цистерны на нефтебазе
Минэнерго изучит целесообразность сооружения нефтехранилищ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Хабаровский губернатор поручил разобраться с вечеринками в ресторанах
Жилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
В Киеве более 120 человек остались без жилья из-за обрушения дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния