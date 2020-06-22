В МИД Китая оценили ситуацию вокруг СВПД

ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Оказание максимального давления на Тегеран никак не поможет в урегулировании ситуации вокруг ядерной проблемы Ирана и не устранит озабоченность сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявление "евротройки".
Ранее главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании настоятельно призвали Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация. В заявлении подчеркивается, что "евротройка" с большой озабоченностью приняла к сведению, что Иран в течение многих месяцев препятствует затребованному доступу инспекторов МАГАТЭ, таким образом, организация не может реализовать свой мандат.
19 июня, 13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
"Мы обратили внимание, что главы МИД трех европейских стран подтвердили свою приверженность сохранению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.) и призвали к полному выполнению резолюции 2231 СБ ООН (по иранской ядерной проблеме - ред.). Считаем, что стратегия оказания на Иран максимального давления не поможет устранить озабоченности сторон, связанные с иранской ядерной проблемой", - заявил дипломат.
По его словам, попытки в одностороннем порядке инициировать в СБ ООН механизм быстрого возобновления санкций приведет к тяжелым последствиям, эти действия идут вразрез с усилиями по защите СВПД.
"Китай готов работать совместно с международным сообществом, включая ЕС, строго соблюдать СВПД и резолюции СБ ООН, поддерживать мультилатерализм, а также содействовать политическому и дипломатическому решению иранской ядерной проблемы. Одновременно с этим Китай намерен решительно защищать свои законные права и интересы", - добавил он.
17 июня, 17:27В МИД осудили действия противников СВПД
В прошлую пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Россия не видит никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, которых касается резолюция МАГАТЭ.