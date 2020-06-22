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Малышева показала переболевшую COVID-19 мать
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в Instagram опубликовала видео с участием своей переболевшей коронавирусом матери, которая также является... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:28
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Малышева показала переболевшую COVID-19 мать

13:06 22.06.2020 (обновлено: 13:28 22.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЕлена Малышева
Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в Instagram опубликовала видео с участием своей переболевшей коронавирусом матери, которая также является врачом.

"Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома!" — написала телеведущая в публикации.

В видео также отмечается, что женщина провела в больнице больше месяца. Семья Малышевой рада ее возвращению домой. Также телеведущая и ее мать поздравили врачей с их профессиональным праздником.
"Мы вышли из красных зон, мы справились со вспышкой инфекции", — отметила Малышева в публикации.
Ранее сообщалось, что главврач Боткинской больницы в Москве и брат Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 июня, 19:19Распространение нового коронавируса
Историк моды Александр Васильев переболел COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена МалышеваМоскваОбщество
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