https://ria.ru/20200622/1573295848.html
Малышева показала переболевшую COVID-19 мать
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в Instagram опубликовала видео с участием своей переболевшей коронавирусом матери, которая также является... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:06
2020-06-22T13:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена малышева
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, москва, общество