Отличникам МГУ вручат дипломы очно, рассказал ректор

"Я хочу первый диплом дистанционно вручить, затем диктор будет приглашать всех остальных отличников, как это было очно в прошлые годы. Будет фотография выпускника, будет произнесена фамилия. Мне кажется, Валдис Пельш согласится читать эти фамилии. И мы вручим, как и ранее вручали, примерно 3 тысячам выпускников дипломы с отличием таким способом, у нас около 3,5 тысяч получают дипломы вот таким способом", - сказал Садовничий на заседании президиума Российского союза ректоров в режиме видео-конференции.