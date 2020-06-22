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Отличникам МГУ вручат дипломы очно, рассказал ректор
Выпускники Московского государственного университета имени Ломоносова, заканчивающие университет с отличием, получат дипломы очно, как это было в прошлые годы,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:07
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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навигатор абитуриента, михаил ломоносов, виктор садовничий, общество

Отличникам МГУ вручат дипломы очно, рассказал ректор

13:05 22.06.2020 (обновлено: 13:07 22.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выпускники Московского государственного университета имени Ломоносова, заканчивающие университет с отличием, получат дипломы очно, как это было в прошлые годы, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, отметив, что первый диплом он вручит сам дистанционно.
"Я хочу первый диплом дистанционно вручить, затем диктор будет приглашать всех остальных отличников, как это было очно в прошлые годы. Будет фотография выпускника, будет произнесена фамилия. Мне кажется, Валдис Пельш согласится читать эти фамилии. И мы вручим, как и ранее вручали, примерно 3 тысячам выпускников дипломы с отличием таким способом, у нас около 3,5 тысяч получают дипломы вот таким способом", - сказал Садовничий на заседании президиума Российского союза ректоров в режиме видео-конференции.
Он уточнил, что остальные дипломы выпускникам будут вручены на факультетах.
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
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Навигатор абитуриентаМихаил ЛомоносовВиктор СадовничийОбщество
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