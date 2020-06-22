Отличникам МГУ вручат дипломы очно, рассказал ректор

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выпускники Московского государственного университета имени Ломоносова, заканчивающие университет с отличием, получат дипломы очно, как это было в прошлые годы, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, отметив, что первый диплом он вручит сам дистанционно.
"Я хочу первый диплом дистанционно вручить, затем диктор будет приглашать всех остальных отличников, как это было очно в прошлые годы. Будет фотография выпускника, будет произнесена фамилия. Мне кажется, Валдис Пельш согласится читать эти фамилии. И мы вручим, как и ранее вручали, примерно 3 тысячам выпускников дипломы с отличием таким способом, у нас около 3,5 тысяч получают дипломы вот таким способом", - сказал Садовничий на заседании президиума Российского союза ректоров в режиме видео-конференции.
Он уточнил, что остальные дипломы выпускникам будут вручены на факультетах.
19 июня, 11:16Садовничий продлил работу МГУ в дистанционном режиме