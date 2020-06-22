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В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Четыре врача Сеченовского университета, заразившиеся коронавирусной инфекцией, скончались, заявил ректор вуза, президент Ассоциации медицинских и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:02
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петр глыбочко, первый мгму имени сеченова, общество

В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом

13:02 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Четыре врача Сеченовского университета, заразившиеся коронавирусной инфекцией, скончались, заявил ректор вуза, президент Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России Петр Глыбочко.
"У нас в университете в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией умерло четыре врача, и мы помним о них, мы открыли доску памяти по врачам. Они отдали свои жизни для спасения пациентов", - сказал Глыбочко на заседании президиума Российского союза ректоров в режиме видео-конференции.
Он уточнил, что многие врачи переболели коронавирусом, в том числе и он сам.
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