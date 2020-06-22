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В Нидерландах оценили вероятность второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса COVID-19 менее вероятна в Нидерландах благодаря принимаемым мерам, но полностью исключить ее нельзя, завил газете Algemeen Dagblad... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:02
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, нидерланды, в мире

В Нидерландах оценили вероятность второй волны коронавируса

13:02 22.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вторая волна коронавируса COVID-19 менее вероятна в Нидерландах благодаря принимаемым мерам, но полностью исключить ее нельзя, завил газете Algemeen Dagblad главный специалист по моделированию Национального института здравоохранения (RIVM) Якко Валлинга.
"Учитывая методы, которые мы сейчас используем для мониторинга, и хорошее отслеживание источников и контактов, наиболее реалистично возникновение локальных кластеров. Однако нельзя полностью исключить вторую волну", - заявил Валлинга. По его словам, сейчас все направлено на то, чтобы быстро потушить возможные очаги, чтобы новые случаи заболевания не вызвали вспышку.
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На данный момент кажется, что в целом передача вируса ограничена, сообщил Валлинга. Однако он отметил, что соблюдать дистанцию по-прежнему необходимо. "Пока в Нидерландах еще есть люди с COVID-19, пренебрежение этими правилами неизбежно приведет к стремительному росту числа инфицированных. Поэтому все еще необходимо держать дистанцию", - добавил он.
По данным на 21 июня, число выявленных случаев COVID-19 в Нидерландах составляет 49 593 человека, скончались более 6 тысяч человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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