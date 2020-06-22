В Челябинской области завершили длительное строительство водоканала

Губернатор уточнил, что строительство канала началось с 1975 года, и очень важно, что эта стройка завершилась, так как более 1,5 миллиона человек - не только жители, но и предприятия - питаются этой водой. "Это решение (о строительстве) принималось еще в 1970-е годы, тогда были угрозы засухи и сейчас мы сделали то, что строили долго. Это очень важно. Только за последний год построено 20 километров Долгобродского канала, и в любой момент необходимый объем может быть передан с канала, река Уфа, в Аргазинское водохранилище", - отметил он.