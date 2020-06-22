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Челябинская область
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В Челябинской области завершили длительное строительство водоканала
Строительство Долгобродского канала, начавшееся еще в 1975 году, завершили в Челябинской области этим летом, его общая протяженность составила 51 километр,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:00
челябинская область
дмитрий кириллов
алексей текслер
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
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общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
дмитрий кириллов, алексей текслер, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), уфа, челябинск, кыштым, общество

В Челябинской области завершили длительное строительство водоканала

13:00 22.06.2020
42
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск
© РИА Новости / Андрей Попов
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Строительство Долгобродского канала, начавшееся еще в 1975 году, завершили в Челябинской области этим летом, его общая протяженность составила 51 километр, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Аргаяшский район оценил готовность к запуску Долгобродского канала. Канал перебрасывает воду из реки Уфа, что помогает наполнить Аргазинское водохранилище, которое в свою очередь питает источник питьевой воды Челябинска – Шершневское водохранилище. Общая протяженность тракта составила 51 километр.
"Долгобродский канал – ключевой для безопасности водоснабжения Челябинской агломерации. Завершилась стройка, начатая еще с советских времен. Мы точно гарантируем, что при любых обстоятельствах в Челябинской агломерации не будет проблем с чистой питьевой водой", – цитирует пресс-служба Текслера.
Губернатор уточнил, что строительство канала началось с 1975 года, и очень важно, что эта стройка завершилась, так как более 1,5 миллиона человек - не только жители, но и предприятия - питаются этой водой. "Это решение (о строительстве) принималось еще в 1970-е годы, тогда были угрозы засухи и сейчас мы сделали то, что строили долго. Это очень важно. Только за последний год построено 20 километров Долгобродского канала, и в любой момент необходимый объем может быть передан с канала, река Уфа, в Аргазинское водохранилище", - отметил он.
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17 июня, 15:17Челябинская область
Санатории в Челябинской области начали возобновлять работу
Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, строительство комплекса гидротехнических сооружений по переброске части стока реки Уфа в реку Миасс, начавшееся в 1975 году, за эти годы не раз останавливалось и снова возобновлялось. До 1989 года были построены Долгобродское водохранилище на реке Уфа, Кыштымское водохранилище на реке Кыштым, проложена трасса от Долгобродского водохранилища до Кыштымского водохранилища, а также каналы из Кыштымского водохранилища в озеро Увильды, из озера Увильды в Аргазинское водохранилище на реке Миасс, уточняется в сообщении. Чтобы гидросооружения не повлияли на экологическое состояние памятника природы озера Увильды, в 1989 году было принято решение о строительстве обводного канала Кыштым-Аргази протяженностью 21 километр в обход озера. Лишь в 2015 году проект был разработан, получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость строительства составила 1,49 миллиарда рублей, поясняет пресс-служба.
"Строительство было заморожено в 90-е годы. И за последний год удалось построить канал, который необходим для бесперебойной подачи качественной питьевой воды жителям Челябинска. По этому каналу в Миасс будет поступать ежегодно 130 миллионов кубических метров чистой воды. Это поможет решить проблему дефицита воды в Шершнёвском водохранилище – единственном источнике питьевой воды Челябинска и прилегающих к нему населенных пунктов", - цитирует пресс-служба замминистра экологии региона Виталия Безрукова.
Главный распорядитель бюджетных средств - Федеральное агентство водных ресурсов. По данным агентства, Росводресурсы завершили строительство тракта из реки Уфы в реку Миасс, тестовый пуск воды прошёл 19 июня, а до конца года тракт водоподачи будет введён в эксплуатацию. "Выполненные работы защитят жителей Челябинска в периоды маловодья и обеспечат дополнительное питание водохранилища и надежное водоснабжение", - приводятся на сайте Росводресурсов слова руководителя агентства Дмитрия Кириллова.
Международный аэропорт Челябинск
16 июня, 09:40
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Челябинская областьДмитрий КирилловАлексей ТекслерФедеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)УфаЧелябинскКыштымОбщество
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