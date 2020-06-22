Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573295386.html
В Иране выявили 2573 новых случая коронавируса за сутки
Иран выявил порядка 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 119 человек, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1400x0_80_0_0_4bf74cfcbe6c5ae8796bc63489e9c621.jpg
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1400x0_80_0_0_4bf74cfcbe6c5ae8796bc63489e9c621.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_265:0:2140:1406_1400x0_80_0_0_4fec394e8fefde29d466d06a0064b587.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_500:0:1906:1406_1400x0_80_0_0_07bb23ca10e5ba7e9310f65e02786f94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране выявили 2573 новых случая коронавируса за сутки

12:59 22.06.2020
221
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. Иран выявил порядка 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 119 человек, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она уточнила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 573 тысячи новых случая заражения коронавирусом, скончались 119 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 207 525, жертв – 9 742. При этом на данный момент выздоровели не менее 166 427 человек.
В Иране уже более недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
002000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Нидерландах оценили вероятность второй волны коронавируса
Врачи
В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Бастрыкин поручил выяснить причины утечки дизтоплива в Якутии
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая оценили ситуацию вокруг СВПД
Пустая могила
В Приморье опровергли данные о проведении соревнования по копанию могил
Кения
В Африке число случаев COVID-19 превысило 300 тысяч
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 59 023
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 21 тысячу
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Елена Малышева
Малышева показала переболевшую COVID-19 мать
Кевин Хассетт
СМИ: главный экономический советник Трампа покинет свой пост
Порт Таллина
СМИ: работницы нацоперы "Эстония" обвинили директора в домогательствах
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 471
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 120 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния