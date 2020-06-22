https://ria.ru/20200622/1573295386.html
В Иране выявили 2573 новых случая коронавируса за сутки
Иран выявил порядка 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 119 человек, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:59
2020-06-22T12:59
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
иран
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. Иран
выявил порядка 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
, за сутки скончались 119 человек, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она уточнила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 573 тысячи новых случая заражения коронавирусом, скончались 119 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 207 525, жертв – 9 742. При этом на данный момент выздоровели не менее 166 427 человек.
В Иране уже более недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.