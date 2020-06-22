В Приморье опровергли данные о проведении соревнования по копанию могил

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Проведение конкурса по скоростному копанию могил в рамках форума ритуальных компаний в Приморье обсуждалось, но не было утверждено, сообщил РИА Новости представитель агентства "ДВ-Гранит", которое планирует участвовать в форуме.

Местные СМИ со ссылкой на информацию с сайта Necropolis Expo сообщили, что в августе в Артеме на площадке "Примринга" состоится региональный форум-выставка "НЕКРОПОЛЬ-ПРИМОРЬЕ 2020", в рамках которого пройдет конкурс по скоростному копанию могил. На сайте была опубликована информация о конкурсе с условиями участия: указаны размеры ямы, кроме того, гроб должен войти с могилу с первого раза. Позже информацию о конкурсе с сайта убрали. Также на сайте сообщается, что "на территории "Примринга" технические возможности катафалка продемонстрирует профессиональный пилот". Среди участников форума указаны, в том числе, городская похоронная служба Владивостока и "ДВ-Гранит".

"Форум действительно состоится – впервые на Дальнем Востоке. Конкурс – это просто слухи, это был один из вариантов, его не утвердили. Было такое предложение среди коллег, все посмеялись и разошлись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "ДВ-Гранит" будет участвовать в форуме, а саму выставку планировалось проводить на территории "Примринга". "В связи со сложившимися обстоятельствами - странной реакцией и информацией об этом конкурсе - все под вопросом", - добавил он.

Руководитель "Примринга" Леонид Копылов заявил РИА Новости, что форум не будет проводиться на территории экспо-центра, но не исключил возможность того, что организаторы форума обсуждали площадку с менеджерами "Примринга".

"Нет, у нас (форум) не будет проходить. Копание могил на скорость – тоже. Мы посмеялись. У нас на территории экспо-центра - асфальт и армированный бетон толщиной 40 сантиметров. Интересно было бы на это посмотреть, но нет", - сказал Копылов