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В Приморье опровергли данные о проведении соревнования по копанию могил
Проведение конкурса по скоростному копанию могил в рамках форума ритуальных компаний в Приморье обсуждалось, но не было утверждено, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:50
александр копылов
владивосток
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
александр копылов, владивосток, общество

В Приморье опровергли данные о проведении соревнования по копанию могил

12:58 22.06.2020 (обновлено: 14:50 22.06.2020)
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© Depositphotos / Paul MaguireПустая могила
Пустая могила
© Depositphotos / Paul Maguire
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Проведение конкурса по скоростному копанию могил в рамках форума ритуальных компаний в Приморье обсуждалось, но не было утверждено, сообщил РИА Новости представитель агентства "ДВ-Гранит", которое планирует участвовать в форуме.
Местные СМИ со ссылкой на информацию с сайта Necropolis Expo сообщили, что в августе в Артеме на площадке "Примринга" состоится региональный форум-выставка "НЕКРОПОЛЬ-ПРИМОРЬЕ 2020", в рамках которого пройдет конкурс по скоростному копанию могил. На сайте была опубликована информация о конкурсе с условиями участия: указаны размеры ямы, кроме того, гроб должен войти с могилу с первого раза. Позже информацию о конкурсе с сайта убрали. Также на сайте сообщается, что "на территории "Примринга" технические возможности катафалка продемонстрирует профессиональный пилот". Среди участников форума указаны, в том числе, городская похоронная служба Владивостока и "ДВ-Гранит".
"Форум действительно состоится – впервые на Дальнем Востоке. Конкурс – это просто слухи, это был один из вариантов, его не утвердили. Было такое предложение среди коллег, все посмеялись и разошлись", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "ДВ-Гранит" будет участвовать в форуме, а саму выставку планировалось проводить на территории "Примринга". "В связи со сложившимися обстоятельствами - странной реакцией и информацией об этом конкурсе - все под вопросом", - добавил он.
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Руководитель "Примринга" Леонид Копылов заявил РИА Новости, что форум не будет проводиться на территории экспо-центра, но не исключил возможность того, что организаторы форума обсуждали площадку с менеджерами "Примринга".
"Нет, у нас (форум) не будет проходить. Копание могил на скорость – тоже. Мы посмеялись. У нас на территории экспо-центра - асфальт и армированный бетон толщиной 40 сантиметров. Интересно было бы на это посмотреть, но нет", - сказал Копылов.
Как сообщил РИА Новости представитель мэрии Владивостока, "городская похоронная служба МУПВ "Некрополь" принимать участие в форуме не планирует".
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Александр КопыловВладивостокОбщество
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