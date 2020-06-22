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Бастрыкин поручил выяснить причины утечки дизтоплива в Якутии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах аварии на месте разгерметизации резервуара с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:58
утечка дизтоплива в якутии
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бастрыкин
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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утечка дизтоплива в якутии, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин, происшествия

Бастрыкин поручил выяснить причины утечки дизтоплива в Якутии

12:58 22.06.2020
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Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах аварии на месте разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на дизельной электростанции в Якутии, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) детально разобраться в ситуации и доложить об обстоятельствах разлива нефтепродуктов в республике, по факту которого следственными органами республиканского следственного управления организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России
Вчера, 10:41
В Якутии собрали более кубометра вылившейся смеси после утечки
В селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло порядка пяти тонн дизтоплива. Общий объем резервуара составляет 160 тонн. По уточненным данным, из поврежденного резервуара вытекло не менее 22 кубических метров нефтепродуктов, часть из них попала в реку Алазея.
Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС России, проводилась перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.
Нашивки сотрудников МЧС России
Вчера, 00:01
Минэнерго оценило ситуацию с утечкой топлива в Якутии
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Утечка дизтоплива в ЯкутииРеспублика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БастрыкинПроисшествия
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