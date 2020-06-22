Бастрыкин поручил выяснить причины утечки дизтоплива в Якутии

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) детально разобраться в ситуации и доложить об обстоятельствах разлива нефтепродуктов в республике, по факту которого следственными органами республиканского следственного управления организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло порядка пяти тонн дизтоплива. Общий объем резервуара составляет 160 тонн. По уточненным данным, из поврежденного резервуара вытекло не менее 22 кубических метров нефтепродуктов, часть из них попала в реку Алазея.