ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Готовность к проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию планирует обсудить Центризбирком на заседании во вторник, 23 июня, следует из проекта повестки, опубликованного на сайте ЦИК.

Кроме того, в проекте повестки значится вопрос о списке политических партий, которые получат право участвовать в дополнительных выборах в Госдуму без сбора подписей, и о количестве комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при голосовании на этих выборах.