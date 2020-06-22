Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573295201.html
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
Готовность к проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию планирует обсудить Центризбирком на заседании во вторник, 23 июня, следует из... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:57
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_24e574a6d04509c0ec99e854d58fc237.jpg
https://ria.ru/20200619/1573208237.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_24e574a6d04509c0ec99e854d58fc237.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_5256155c3904ff14567adc70b04f8819.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_545:0:2593:2048_1400x0_80_0_0_579a8a9a3141fa6756e761a25ff5fb40.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, госдума рф, политика

ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам

12:57 22.06.2020
117
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Готовность к проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию планирует обсудить Центризбирком на заседании во вторник, 23 июня, следует из проекта повестки, опубликованного на сайте ЦИК.
"О готовности к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (в режиме видеоконференции)", - указано в повестке в качестве первого вопроса.
Также Центризбирком собирается утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах, назначенных на единый день голосования 13 сентября.
Кроме того, в проекте повестки значится вопрос о списке политических партий, которые получат право участвовать в дополнительных выборах в Госдуму без сбора подписей, и о количестве комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при голосовании на этих выборах.
Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 1 июля.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
19 июня, 19:19Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК назвал главную задачу при подготовке голосования по поправкам
400135
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ
Клишас объяснил поправку о сроках президента
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов во время крестного хода по улице Ильинке в честь пророка Божия Илии. 2 августа 2019
Депутат оценил статью Путина о Второй мировой войне
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Голикова заявила, что коронавирус сплотил правительство Мишустина
Радиолокациооная станция
В ГД внесли проект о денонсации соглашения с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о постоянной сменяемости власти
Здание Государственной Думы РФ
Госдума изменит график работы для рассмотрения приоритетных проектов
Пленарное заседание Госдумы РФ
Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия
Заседание Госдумы РФ
Все запросы депутатов Госдумы станут публичными
Президент России Владимир Путин
Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил слова Путина о территориальных подарках русского народа
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о мотивации к работе у чиновников
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Бастрыкин поручил выяснить причины утечки дизтоплива в Якутии
Президент РФ Владимир Путин
Путин: современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния