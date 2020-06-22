Обвинение запросило для фигурантов дела "Седьмой студии" реальные сроки

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокурор в понедельник запросил от четырех до шести лет колонии для четырех фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей на культурном проекте "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Прокурор в понедельник запросил от четырех до шести лет колонии для четырех фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей на культурном проекте "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы

Самое строгое наказание, шесть лет колонии, обвинитель потребовал назначить режиссеру Кириллу Серебренникову , которого СК РФ считает организатором махинации.

Отбывать наказание, по мнению обвинения, они должны в колониях общего режима.

Помимо сроков в колонии, прокурор предложил суду назначить фигурантам дополнительные наказания. Так, он попросил оштрафовать Серебренникова на 800 тысяч рублей, Малобродского - на 300 тысяч, Итина и Апфельбаум - на 200 тысяч.