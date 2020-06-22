Обвинение запросило для фигурантов дела "Седьмой студии" реальные сроки

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокурор в понедельник запросил от четырех до шести лет колонии для четырех фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей на культурном проекте "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Самое строгое наказание, шесть лет колонии, обвинитель потребовал назначить режиссеру Кириллу Серебренникову, которого СК РФ считает организатором махинации.
Продюсеру Алексею Малобродскому обвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы, Юрию Итину и Софье Апфельбаум - по четыре года.
Отбывать наказание, по мнению обвинения, они должны в колониях общего режима.
Помимо сроков в колонии, прокурор предложил суду назначить фигурантам дополнительные наказания. Так, он попросил оштрафовать Серебренникова на 800 тысяч рублей, Малобродского - на 300 тысяч, Итина и Апфельбаум - на 200 тысяч.
До уплаты штрафов обвинитель предложил оставить под арестом их имущество. Дополнительно он предложил на три года запретить им работать в учреждениях культуры на руководящих постах, связанных с хозяйством и распределением благ.