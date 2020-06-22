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https://ria.ru/20200622/1573295135.html
Обвинение запросило для фигурантов дела "Седьмой студии" реальные сроки
Прокурор в понедельник запросил от четырех до шести лет колонии для четырех фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей на культурном проекте "Платформа",... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:10
культура
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
дело "седьмой студии"
следственный комитет россии (ск рф)
кирилл серебренников
москва
происшествия
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софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, дело "седьмой студии", следственный комитет россии (ск рф), кирилл серебренников, москва, происшествия

Обвинение запросило для фигурантов дела "Седьмой студии" реальные сроки

12:56 22.06.2020 (обновлено: 14:10 22.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу "Седьмой студии"
Заседание суда по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокурор в понедельник запросил от четырех до шести лет колонии для четырех фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей на культурном проекте "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Самое строгое наказание, шесть лет колонии, обвинитель потребовал назначить режиссеру Кириллу Серебренникову, которого СК РФ считает организатором махинации.
Продюсеру Алексею Малобродскому обвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы, Юрию Итину и Софье Апфельбаум - по четыре года.
Отбывать наказание, по мнению обвинения, они должны в колониях общего режима.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
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Помимо сроков в колонии, прокурор предложил суду назначить фигурантам дополнительные наказания. Так, он попросил оштрафовать Серебренникова на 800 тысяч рублей, Малобродского - на 300 тысяч, Итина и Апфельбаум - на 200 тысяч.
До уплаты штрафов обвинитель предложил оставить под арестом их имущество.  Дополнительно он предложил на три года запретить им работать в учреждениях культуры на руководящих постах, связанных с хозяйством и распределением благ.
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КультураСофья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинДело "Седьмой студии"Следственный комитет России (СК РФ)Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Жесть... Реальный срок за сфабрикованное дело..
22 июня, 13:09
Alex Alex
1234007102
И это только ваше мнение.
22 июня, 13:13
Николай Агафонов
6710006
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